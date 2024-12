Endlich wieder fit: Königin Camilla trifft Brigitte Macron

Königin Camilla (77) scheint es wieder besser zu gehen. Kürzlich traf sich die Frau von König Charles III. (76) mit Frankreichs Première Dame Brigitte Macron (71). Die Damen nahmen laut The Telegraph an der Verleihung des Entente Littéraire Prize in der Residenz des französischen Botschafters in London teil. Camilla und die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) verliehen dort Preise an Autoren und Übersetzer. Durch diese Verleihung sollen Werke der Jugendliteratur aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich gefördert werden.

Camilla musste in den vergangenen Wochen aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung auf einige royale Auftritte verzichten. Im November musste die Königin aufgrund einer Atemwegsinfektion bereits einige Termine absagen. Mittlerweile scheint Königin Camilla auf dem Weg der Besserung zu sein. Vor wenigen Tagen empfingen sie und König Charles den Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, und dessen Ehefrau Sheikha Jawaher zu einem glanzvollen Staatsbankett im Buckingham Palace.

Königin Camilla und Brigitte trafen in der Vergangenheit schon häufiger aufeinander. 2023 spielten sie während des Staatsbesuchs der britischen Royals in Paris Tischtennis. Im Juli dieses Jahres reiste die Königin mit ihrem Gatten nach Frankreich, um dort mit Vertretern des französischen Volks des D-Day zu gedenken. Dort legte Camilla im Rahmen der Veranstaltung Gedenkkränze am British Normandy Memorial nieder. Daraufhin kam es zu einem unangenehmen Moment zwischen Camilla und Brigitte. Die First Lady Frankreichs versuchte, die Hand der britischen Royal-Lady zu ergreifen. Diese erwiderte die Geste jedoch nicht.

Getty Images König Charles, Emmanuel Macron, Könnigin Camilla und Brigitte Macron im Juni 2024

Getty Images Königin Camilla, der Emir von Katar, König Charles und die Ehefrau des Scheichs

