Ehefrau Brigitte stößt Emmanuel Macron mitten ins Gesicht

Brigitte (72) und Emmanuel Macrons (47) Trip nach Vietnam begann mit einem Skandal. Am Sonntagabend öffnete sich die Tür der Präsidentenmaschine in Hanoi, als die Frau des Politikers plötzlich mit den Händen in das Gesicht ihres Mannes fasste und ihn wegschubste. Das Video, das Reuters vorliegt, zeigt, wie Macron kurz überrascht wirkt, sich aber schnell wieder fängt, freundlich winkt und die Gangway hinuntergeht. Allerdings verzichtete die ehemalige Lehrerin darauf, beim Verlassen des Flugzeugs seinen Arm zu nehmen.

Während zunächst Zweifel an der Echtheit der Aufnahmen laut wurden, bestätigte der Élysée-Palast schließlich den Vorfall. Ein Mitarbeiter der Macrons erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur, dass es sich um eine harmlose Situation gehandelt habe: "Es war ein Moment, in dem sich der Präsident und seine Frau ein letztes Mal vor dem Beginn der Reise entspannten und miteinander herumalberten." Dennoch stieß die Szene auf gemischte Reaktionen – vor allem in Frankreich und in den sozialen Medien, wo teils ironisch kommentiert wurde, Brigitte habe ihrem Mann eine mütterliche Erziehung verpasst. Auch wurde spekuliert, ob das Ehepaar möglicherweise einen privaten Streit ausgetragen habe, was das politische Büro vehement zurückwies.

Die Beziehung von Emmanuel und Brigitte Macron sorgt schon seit Jahren für Schlagzeilen. Kennengelernt hatten sich die beiden Franzosen während der Schulzeit des heute 47-Jährigen. Die 25 Jahre ältere Frau war damals seine Lehrerin. Offiziell heißt es, dass sie sich verliebt hätten, als der spätere Staatschef 17 Jahre alt war. Um Gerüchte zu vermeiden, wechselte er damals sogar die Schule.

ActionPress / Jeanne Accorsini / SIPA Emmanuel und Brigitte Macron in Vietnam, Mai 2025

Getty Images Brigitte und Emmanuel Macron im schwedischen Königspalast

