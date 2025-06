Nach Klaps: Emmanuel Macron zeigt sich jetzt als Gentleman

Emmanuel Macron (47) räumt mit den Krisengerüchten auf! Erst kürzlich wurde gemunkelt, dass es zwischen dem französischen Präsidenten und seiner Frau Brigitte (72) kriselt. Nun bewiesen sie, dass sie noch immer eine Einheit sind. Am 5. Juni empfing der Politiker den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und dessen Frau Rosangela in Paris. Vor dem Élysée-Palast hieß er die Gäste mit seiner Partnerin willkommen, stellte dabei seine Gentleman-Qualitäten unter Beweis, gab Brigitte seinen Arm zum Einhaken und hielt ihr einen Regenschirm über. Es scheint also alles harmonisch bei ihnen zu sein.

Der Staatsempfang bot dem Paar Macron die perfekte Gelegenheit, die zuletzt aufgekommenen Gerüchte über eine Ehekrise zu zerstreuen. Nachdem ein Video aus Vietnam für Aufregung gesorgt hatte, in dem Brigitte ihrem Mann scheinbar eine Ohrfeige verpasst, demonstrieren die beiden nun wieder Einigkeit und Harmonie. Öffentlich treten sie enger denn je auf, tauschen liebevolle Gesten aus und wirken bei ihrem Auftritt unzertrennlich. In einer Stellungnahme hieß es damals, die Szene aus dem Flugzeug sei nichts weiter als ein harmloser Spaß gewesen.

Brigitte und Emmanuel Macron gelten trotz ihrer rund 24 Jahre Altersunterschied seit Langem als ein Powerpaar. Brigitte, die Emmanuel einst als Lehrerin kennenlernte, unterstützt ihren Ehemann seit Jahren in seiner politischen Karriere. Ihre Beziehung mag ihren Herausforderungen ausgesetzt sein, aber die Öffentlichkeit bekommt häufig Einblicke in die Zuneigung und Vertrautheit der beiden. Nach den turbulenten Berichten der vergangenen Wochen haben sie mit ihrem harmonischen Zusammenspiel bei diesem Staatsbesuch wieder einmal gezeigt, dass sie einander den Rücken stärken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte und Emmanuell Macron mit Luiz Inacio Lula und Rosangela da Silva im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Macron und Emmanuel Macron, Mai 2025

Anzeige Anzeige