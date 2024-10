Brigitte Macron und Königin Mathilde staunen über Tänzer

Brigitte Macron (71) und Königin Mathilde (51) besuchten am Montag eine Vorführung im Opernhaus "Palais Garnier" in Paris – und fanden beide sichtlich Gefallen an dem, was sie sahen. Die beiden stilvollen Damen begleiteten ihre Ehemänner, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) und König Philippe (64), und wurden dabei ertappt, wie sie einem muskulösen Tänzer besondere Beachtung schenkten. In seiner hautengen Hose zog der Tänzer die Blicke der beiden Grand Damen auf sich und sorgte so für ein paar amüsante Momente.

Nach dem Opernbesuch verbrachten die beiden Paare den Abend miteinander. Im Präsidialamt, dem Élysée-Palast, trafen sie sich zu einem Bankett. Dort zeigten Brigitte und Königin Mathilde, dass sie in Sachen Mode auf einer Wellenlänge sind: Die Damen erschienen quasi im Partnerlook. Königin Mathilde entschied sich an dem Abend für ein samtblaues Maxikleid mit Glitzerkragen und die First Lady trug ein schwarzes Maxikleid, ebenfalls mit Glitzerkragen.

Brigitte zeigte bei dem Besuch im Opernhaus abermals ihre offene und lockere Art. Die bewies die Ehefrau des französischen Präsidenten bereits vor wenigen Wochen. Im September kamen Schnappschüsse ans Licht, die Brigitte bei den Dreharbeiten der beliebten Netflix-Serie Emily in Paris zeigen. Wie unter anderem Daily Mail bestätigte, ergatterte die First Lady einen Gastauftritt in der französischen Rom-Com.

Getty Images Brigitte Macron, König Philippe, Königin Mathilde und Emmanuel Macron im Oktober 2024

Getty Images Brigitte Macron im Élysée-Palast in Paris

