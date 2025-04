Marlene Lufen schockt Chris Wackert mit fiesem Aprilscherz

Am 1. April wurde es im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" besonders amüsant: Während einer Live-Sendung spielte Marlene Lufen (54) ihrem Kollegen Christian Wackert einen fiesen Aprilscherz. "Jetzt muss die Wahrheit raus. Das geht so nicht weiter. Wir haben seit Monaten, eigentlich seitdem du hier angefangen hast, festgestellt, dass du sehr, sehr stark unter Fußgeruch leidest", begann die Moderatorin in ernstem Tonfall. Christian war daraufhin sichtlich irritiert, völlig sprachlos und verstummte, während Marlene betonte: "Das hat dir noch nie jemand gesagt."

Lange hielt Marlene die Scharade aber nicht aufrecht und brach wenig später in lautes Gelächter aus. "Du hast keinen Fußgeruch. Entschuldigung! Es muss doch wohl mal ein Aprilscherz hier möglich sein. Es war nur ein Aprilscherz!", lenkte die TV-Bekanntheit ein und krümmte sich vor Lachen. Christian schien erleichtert, dass sich seine Kollegin nur einen Scherz erlaubte und gab zu: "Boah, ich hab hier schon Gänsehaut bekommen."

Die Aktion hatte einen Hintergrund: In einer früheren Ausgabe der morgendlichen Show erzählte der Partner von Stephanie Brungs (36) davon, wie ihn der Fußgeruch eines Mitreisenden während einer Zugfahrt belästigte. Diese Anekdote, inspiriert von seinem geruchsempfindlichen Naturell, eröffnete Marlene die perfekte Gelegenheit, ihn am 1. April mächtig auf die Schippe zu nehmen.

