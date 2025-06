Das ist bisher bekannt zu dem fünften Film von "Avengers"

Auf der Comic-Con in San Diego sorgte Marvel Studios letztes Jahr für Begeisterung, als MCU-Chef Kevin Feige (52) offiziell die Arbeiten an zwei neuen Avengers-Filmen ankündigte. Der erste davon, "Avengers 5: Doomsday", soll nun am 18. Dezember 2026 in die US-amerikanischen Kinos kommen. Der ursprüngliche der Kinostart war für den 29. April 2026 geplant, wurde aber verschoben. Auch der Start des sechsten Teils wurde vom 7. Mai 2027 auf den 17. Dezember 2027 verlegt. Beeindruckend ist insbesondere der enthüllte Cast von "Avengers 5: Doomsday", der unter anderem Chris Hemsworth (41) als Thor, Paul Rudd (56) als Ant-Man und Anthony Mackie (46) als Captain America umfasst.

Bei "Avengers: Doomsday" übernehmen Joe (53) und Anthony Russo (55) erneut die Regie und führen ihre Erfolgsreihe fort. Eine der großen Überraschungen der Comic-Con 2024 war die Enthüllung von Robert Downey Junior (60) in der Rolle des Bösewichts Doctor Doom, womit der Schauspieler auf spektakuläre Weise ins Marvel-Universum zurückkehrt. Neben dem imposanten Line-up der Avengers schließt der Film außerdem die Fantastischen Vier ein: Pedro Pascal (50) wird als Mister Fantastic auftreten, Vanessa Kirby (37) als Invisible Woman, Joseph Quinn (31) als Human Torch und Julia Garner (31) als Silver Surfer. Ergänzt wird der Blockbuster durch das Erscheinen der X-Men-Legenden wie Patrick Stewart (84) als Professor X und Ian McKellen (86) als Magneto. Von der Enthüllung seiner Teilnahme überrascht wurde Tom Hiddleston (44) selbst, der wieder als Loki auf die Leinwand zurückkehrt.

Die Besetzungsliste umfasst insgesamt 27 Namen und verspricht ein bisher nie dagewesenes Zusammentreffen. Dennoch fällt auf, dass einige Fan-Lieblinge, darunter Spider-Man, Captain Marvel und Doctor Strange, in dem kommenden Film fehlen werden, berichtet Moviepilot. Besonders nostalgisch stimmt die Rückkehr der Originaldarsteller einiger X-Men, aus der Zeit, bevor Disney die Rechte an den Marvel-Figuren übernahm. Mit einem Mix aus bekannten Helden, neuen Gesichtern und überraschenden Comebacks dürfte der Kinofilm einer der am heißesten erwarteten Marvel-Blockbuster der kommenden Jahre werden.

SIPA PRESS/ Action Press Aaron Taylor-Johnson und Elizabeth Olsen in "Avengers: Age of Ultron"

Getty Images Der "Avengers"-Cast bei einem Event in Hollywood im April 2019

