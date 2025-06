So erfuhr Tom Hiddleston von "Avengers: Doomsday"-Teilnahme

Tom Hiddleston (44), bekannt in seiner ikonischen Rolle als Loki, erlebte eine überraschende Wendung, als die Besetzungsliste für "Avengers: Doomsday" enthüllt wurde. Während eines großen Livestreams im März 2025 entdeckte der Schauspieler seinen eigenen Namen auf einer der Stuhllehnen. Das Kuriose daran: Tom wusste zwar, dass er im Film auftreten würde, war aber überrascht, dass Marvel dies bereits so früh publik machte. "Oh, ich schätze, ich bin im Film", kommentierte er den Moment scherzhaft bei der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!". Der Marvel-Star beschrieb die Bekanntgabe als Erleichterung und schilderte: "Ich wusste vorher schon, dass ich im Film bin. Aber ich bin so daran gewöhnt, 'nicht zu wissen', dass ich im Film bin."

Tatsächlich musste sich Tom schon lange daran gewöhnen, in der Schwebe zu sein, wenn es um Lokis Auftritte ging. Seine Figur wurde mehrfach "getötet", zuletzt durch Thanos in "Avengers: Infinity War". Doch durch geschickte Wendungen, insbesondere in der Serie "Loki", fand der Schabernack-Gott immer wieder seinen Weg zurück. Die neue Ankündigung markiert jedoch eine entscheidende Rückkehr in die Kino-Abenteuer der "Avengers"-Reihe, die viele Fans begeistert. In "Avengers: Doomsday", dessen Kinostart am 16. Dezember 2026 geplant ist, wird Loki nun erneut Teil eines riesigen, starbesetzten Ensembles sein.

Neben dem Fanliebling werden unter anderem Robert Downey Junior (60) als Dr. Doom und Chris Hemsworth (41) als Thor zurückkehren. Auch die von Disney angekündigte Rückkehr der ursprünglichen X-Men-Stars wie Patrick Stewart (84) als Professor X und Ian McKellen (86) als Magneto entfachte Begeisterung – bei vielen Fans sorgte das für eine ordentliche Portion Nostalgie. Doch während einige jubelten, waren andere sichtlich enttäuscht: Das Fehlen bekannter Figuren wie Spider-Man, Hulk, Doctor Strange und Captain Marvel wurde in den sozialen Medien heiß diskutiert und führte zu Unmut und Kritik.

Anzeige Anzeige

Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Downey Junior, Juli 2024

Anzeige Anzeige