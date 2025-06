"Dune"-Regisseur Denis Villeneuve übernimmt "James Bond"

Denis Villeneuve (57), der gefeierte Regisseur der Dune-Filme, wird das nächste Kapitel der legendären James Bond-Reihe inszenieren. Das gab die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios kürzlich auf Instagram bekannt. Der französisch-kanadische Filmemacher meldete sich bereits zu den Neuigkeiten zu Wort und beschrieb das Franchise nicht nur als "heiliges Terrain", sondern erklärte auch: "Ich habe vor, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine große Ehre." Während die Fans gespannt auf den neuen Bond-Darsteller warten, kursieren Gerüchte, dass Denis darüber nachdenkt, seinen "Dune"-Hauptdarsteller Timothée Chalamet (29) in einer Rolle in den Film zu integrieren. Klar wurde jedoch bereits: Der "Call Me by Your Name"-Star kommt wohl nicht infrage, James Bond selbst zu spielen.

Hintergrund ist die Regel, dass James Bond, der ikonische MI6-Agent, nicht von einem Amerikaner gespielt werden soll. Eine Quelle bestätigte gegenüber Daily Mail: "Ein amerikanischer Schauspieler wird Bond nicht spielen." Der Regisseur, der Timothée zuletzt in zwei "Dune"-Filmen inszenierte, könnte dem Schauspieler jedoch eine andere Rolle in der neuen Produktion anvertrauen. Favorit für die Rolle von James Bond ist derzeit Aaron Taylor-Johnson (35), der bereits mehrere beeindruckende Auftritte vorzuweisen hat und als heißer Kandidat gilt.

Für Denis ist die Arbeit an der traditionsreichen Filmreihe ein persönliches Highlight, da er sich als großer Bond-Fan bezeichnet. Mit Projekten wie "Arrival" und "Blade Runner 2049" hat er gezeigt, dass er komplexe Geschichten mit besonderer Bildsprache kombinieren kann. Auch die Reaktionen unter dem Verkündungspost im Netz zeigen, dass offenbar der Richtige für den Job gewählt wurde. "007 ist in sicheren Händen", "Das könnte ein sehr, sehr guter Bond-Film werden" und "Fantastische Nachrichten! All seine Filme sind Meisterwerke" lauten nur einige der begeisterten Fan-Kommentare auf Instagram.

Getty Images Regisseur Denis Villeneuve, März 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Denis Villeneuve, Februar 2024

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Juni 2025

