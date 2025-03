"Princess Charming"-Finalistin Maike nimmt Nessi in Schutz

Als Finalistin der vierten Staffel von Princess Charming kennt sich Maike mit dem Medienrummel um die Datingshow bestens aus. Dass Vanessa Borck (28) seit ihrer Ankündigung als diesjährige Princess mit viel Hate konfrontiert wird, sieht die Berlinerin sehr kritisch. "Ich habe mir die Kommentare angeguckt und finde es gar nicht geil, was da drin steht", erklärt sie in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Ich wollte euch nur daran erinnern: Ihr müsst nicht all eure Gedanken in den Kommentaren teilen. [...] Seid nett im Internet und bequatscht alles andere privat."

Am Freitagmorgen wurde Nessi als neue "Princess Charming" im Netz verkündet. Da die Influencerin gerade in Thailand ist, wo die Show gefilmt wird, kommt Maike ins Grübeln: "Es sieht ja aus, als wird jetzt gerade gedreht. Wird es eine Liveshow? Wird das Finale live sein?" Egal, wie die neue Ausgabe genau aussehen wird: Die Ex-Kandidatin ist jetzt schon ein Fan. "Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich darüber, dass es noch eine Staffel 'Princess Charming' geben wird. [...] Wir sollten uns eher darüber freuen, als meckernde Kommentare zu schreiben", macht sie abschließend klar.

Ob Nessi in dem RTL-Format ihre große Liebe finden wird, bleibt abzuwarten. Die vorherige Princess hatte leider kein Glück: Im Finale musste sich Lea Hoppenworth zwischen Maike und Christine entscheiden. Nachdem sie der Blondine eine Abfuhr erteilt hatte, gingen die Fans davon aus, dass sie mit Maike nach Hause gehen würde. Doch zum Schluss nahm sie auch der Marketing-Expertin die Kette ab und beendete die Sendung als Single.

RTL / Fine Lohmann Influencerin Vanessa Borck aka nessiontour

RTL Maike und Lea von "Princess Charming" 2024

