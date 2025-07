Chaos in Heaton Park: 15 Festnahmen bei Konzerten von Oasis

Die Heimkehr der einst zerstrittenen Gallagher-Brüder nach Manchester sorgte am Wochenende für Jubel, aber auch für Unruhe. Bei ihren Konzerten im Heaton Park, wo Oasis an zwei Abenden vor insgesamt über 160.000 Fans auftraten, kam es zu 15 Festnahmen. Sechs Personen – darunter fünf Männer und eine Frau – wurden am Samstagabend festgenommen, da sie mit gefälschten Akkreditierungen versucht hatten, das Gelände zu betreten. Ein weiterer Mann wurde ebenfalls am Samstag verhaftet, nachdem er ein Mitglied des Sicherheitspersonals angegriffen haben soll, wie The Mirror berichtete. Auch zwei Fälle von Körperverletzung, einer davon schwerwiegend, wurden zur Anzeige gebracht.

Die örtliche Polizei hatte bereits im Vorfeld der Konzerte Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Eine "Dispersal Order" ermöglichte es den Beamten, potenzielle Störenfriede für bis zu 48 Stunden aus dem Gebiet zu verweisen. Assistant Chief Constable Matt Boyle betonte laut Branchenmagazin jedoch, dass die Mehrheit der Fans die Konzerte in guter Stimmung und ohne Zwischenfälle genossen habe. "Mehr als 100.000 Menschen haben diese ikonischen Events sicher erlebt", sagte Boyle. "Wir haben diese Veranstaltungen seit mehreren Monaten geplant, um sicherzustellen, dass jeder die Konzerte sicher genießen kann." Dennoch gab es auch am Freitag Vorfälle, bei denen insgesamt fünf Drohnen aufgrund von Verstößen gegen Luftraumbeschränkungen sichergestellt wurden.

Für die Gallagher-Brüder sind Konzerte in ihrer Heimatstadt ein emotionales Highlight und auch für Fans eine Gelegenheit, die Musik von Oasis in großem Stil zu feiern. Die Band, die 1991 in Manchester gegründet wurde, prägt bis heute die britische Musikszene und sorgte mit Hits wie "Wonderwall" oder "Don’t Look Back in Anger" für Welterfolge. Trotz der Berühmtheit steht die Beziehung der Brüder Liam und Noel Gallagher immer wieder im Fokus, denn ihre ständigen Streitereien und Spannungen beschäftigen Fans und Medien gleichermaßen. Doch in Heaton Park stand die Musik im Vordergrund – wenn auch mit kleinen Schattenseiten.

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Bruno Marzi / MEGA Oasis, britische Popband

Getty Images Andy Bell, Noel Gallagher und Gem Archer von Oasis bei den Brit Awards 2007

