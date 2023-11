Trotz Krebsdiagnose: Shannen Doherty gibt Leben nicht auf!

Shannen Doherty (52) will weiterleben! Durch die Rolle der Brenda Walsh in der Serie Beverly Hills, 90210 wurde die Schauspielerin weltberühmt. Seit einiger Zeit landet sie jedoch aus einem traurigen Grund in den Schlagzeilen: 2015 wurde bei ihr erstmals Brustkrebs diagnostiziert, 2020 wurde bekannt, dass sie erneut an Krebs erkrankt ist. Diesmal jedoch unheilbar. Es haben sich bereits Metastasen im Gehirn gebildet. Das ist noch lange kein Grund aufzugeben: Shannen ist noch nicht fertig mit dem Leben.

"Ich will nicht sterben", beteuert die 52-Jährige im Interview mit People. Sie wolle um jeden Preis an ihrem Leben festhalten. "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen. Ich bin noch nicht fertig damit, die Dinge hoffentlich zum Besseren zu wenden", sagt sie und fügt hinzu: "Ich bin einfach noch nicht fertig."

Dass sich Shannen trotz ihrer schweren Krankheit nicht unterkriegen lässt, stellte sie erst kürzlich unter Beweis. Via Instagram teilte der "Beverly Hills, 90210"-Star eine Aufnahme vom Set eines Fotoshootings. Darauf präsentiert sich Shannen im coolen Look mit heißen Lederstiefeln und einem frischen Make-up. Für das Bild posierte der Hollywoodstar total selbstbewusst mit seinem Glam-Team. Ihre Fans sind begeistert, wie stark sie trotz allem bleibt. "Shannen, du rockst einfach", schwärmte beispielsweise ein Fan.

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Getty Images Shannen Doherty im September 2019

