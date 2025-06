Kate Cassidy teilt ihre liebsten Fotos von Liam Payne (†31)

Kate Cassidy hat auf Instagram ihre liebsten Fotos von Liam Payne (✝31) geteilt, die den verstorbenen Sänger in glücklichen Momenten zeigen. Der ehemalige One Direction-Star verstarb tragisch im Oktober letzten Jahres während eines Aufenthalts in Argentinien. In einer Fragerunde wurde die Influencerin von Fans nach ihren Lieblingsfotos mit Liam gefragt. Sie präsentierte auf einem Schnappschuss ihres Couchtisches eine Auswahl von Bildern, darunter ein bezauberndes Foto des Paares im Disneyland sowie eine Aufnahme von Liam, der ein Peace-Zeichen macht und auf dessen Polaroid "I love you" steht.

"Ich habe zu viele Fotos, aber die hier liegen immer auf meinem Couchtisch", erklärte Kate und scherzte: "Ich sollte mir wahrscheinlich Rahmen besorgen." Es ist keine Seltenheit, dass die 26-Jährige ihren Social-Media-Account nutzt, um den tragischen Verlust ihres Freundes zu verarbeiten. Bereits im vergangenen Monat veröffentlichte sie eine Reihe von Fotos, die sie im Griechenland-Urlaub zeigen. Die Bilder haben eine besondere Bedeutung für sie, wie sie in der Bildunterschrift verriet: "Dies sind einige der letzten Fotos, die Liam von mir gemacht hat. Wir waren in Griechenland, in unserem letzten gemeinsamen Urlaub."

Liams tragischer Tod im Oktober 2024 erschütterte die Musikwelt. Der Boyband-Star stürzte unter Drogeneinfluss von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Seit Liams Tod zeigt Kate durch viele solcher Gesten, wie tief sie mit ihm verbunden war. Der Sänger, der durch seine Zeit bei One Direction weltberühmt wurde, hinterließ nicht nur seine Partnerin Kate, sondern auch seinen Sohn Bear, der aus der Beziehung zu Cheryl Cole (41) stammt. Diese wurde inzwischen zur Verwalterin seines Nachlasses bestimmt.

Instagram / kateecass Kate Cassidys Wohnzimmertisch mit Fotos von sich und Musiker Liam Payne

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Influencerin

