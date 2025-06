Liam Paynes Schwester Ruth lobt ihn in "Building the Band"

In der bald erscheinenden Netflix-Show "Building the Band" wird der verstorbene Sänger Liam Payne (✝31) ein letztes Mal auf der TV-Bühne zu sehen sein. Die Show, die vor seinem tragischen Tod im Oktober 2024 gedreht wurde, zeigt ihn als Juror neben Nicole Scherzinger (46) und Kelly Rowland (44). Besonders nahe geht das seiner Familie. Seine Schwester Ruth Gibbins teilte jetzt auf Instagram eine bewegende Botschaft, nachdem sie den neuen Trailer der Show gesehen hatte. "Es bricht mir das Herz, dass er nie sehen konnte, wie großartig er in dieser Show ist", schrieb sie und fügte hinzu: "Du bist ein Star, Liam – das warst du immer und wirst es immer sein."

Die Netflix-Serie ist laut Entertainment Now ein einzigartiges Musik-Casting-Format. Kandidaten stellen ihre Teams zusammen, ohne sich gegenseitig zu sehen, und erschaffen so eine spannende Mischung aus Talentshow und sozialem Experiment. Im neuen Trailer zeigt Liam Payne nicht nur sein musikalisches Fachwissen, sondern auch viel Wärme und Humor, was von Kollegen und Fans gleichermaßen geschätzt wurde. "Ich muss diese Verbindung zwischen euch sehen", ermutigt er die Teilnehmer und erinnert dabei an eigene Erfahrungen aus seiner Anfangszeit bei One Direction. Begleitet von erfahrenen Unterhaltungsgrößen wie Backstreet Boys-Star AJ McLean (47) sorgt das Format für emotionale und bewegende Momente. Laut Netflix war es der Familie des Sängers wichtig, dass Liams authentische Persönlichkeit in der Show zur Geltung kommt.

Liam Payne wurde 2010 als Mitglied der Boyband One Direction bekannt und prägte eine Ära in der Musikindustrie. Später schlug er eine Solokarriere ein und veröffentlichte 2019 sein Album "LP1". Doch neben seinen beruflichen Erfolgen hatte Liam auch mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen, über die er in der Vergangenheit offen sprach. Sein plötzlicher Tod erschütterte Fans und Angehörige zutiefst. "Building the Band" lässt ihn als Künstler und Persönlichkeit unvergessen bleiben – als jemanden, der mit seiner Leidenschaft und seinem Charme weit über die Musik hinaus berührte. Laut Rolling Stone werden die ersten vier Episoden der neuen Serie am 9. Juli veröffentlicht, drei weitere am 16. Juli und das Finale am 23. Juli.

Instagram / np2788 Liam Payne mit seinen Schwestern Ruth und Nicola

Instagram / roo0990 Liam Payne mit seiner Schwester Ruth

Getty Images Liam Payne, Sänger