Kate Cassidy erinnert an Liam Payne (†31) mit Engelszahl

Social-Media-Star Kate Cassidy erinnert mit einer berührenden Geste an ihren verstorbenen Freund Liam Payne (✝31). Der frühere One Direction-Sänger starb am 16. Oktober 2024, nachdem er auf tragische Weise von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt war. Sieben Monate nach seinem Tod entdeckte Kate, dass eine von ihr veröffentlichte Hommage an Liam beeindruckende 4.444 Mal geteilt wurde – eine Zahl mit besonderer Bedeutung für das Paar. "Hi Liam", kommentierte sie den bewegenden Fund auf Instagram.

Die Zahl 444 war ein sogenanntes "Engelszeichen", das Liam und Kate während ihrer gemeinsamen Zeit immer wieder begegnete. Liam selbst hatte der Zahl eine besondere Bedeutung zugeschrieben und sie auf einem handgeschriebenen Zettel für Kate festgehalten. Nach seinem Tod teilte sie genau diese Botschaft in einem emotionalen Post mit ihren Followern und sprach dabei von ihrer tiefen Liebe zu ihm. Laut Numerologie gelten Engelszahlen wie 444 als Zeichen von Schutz und spiritueller Unterstützung – sie sollen Trost spenden und daran erinnern, dass man nie ganz allein ist, wie auch ein Bericht der Daily Mail betont.

Die Trauer um ihren Partner ist für Kate nach wie vor spürbar präsent. Bereits früher sprach sie offen über die Bedeutung einzelner Erinnerungsstücke, die sie mit Liam verbindet. Besonders Liams liebevolle Botschaften – etwa seine Worte zur Engelszahl 444 – scheinen ihr bis heute Trost und Kraft zu spenden. Neben diesen greifbaren Erinnerungen hat Kate offenbar auch einen spirituellen Weg gefunden, um den plötzlichen Verlust zu verarbeiten.

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Model

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Dezember 2023