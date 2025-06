Zwei Männer im Fall Liam Payne sind offiziell angeklagt

Der One Direction-Star Liam Payne (✝31) ist im vergangenen Oktober unter tragischen Umständen verstorben. Der 31-jährige Sänger stürzte vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires, Argentinien. Kurz zuvor hatte er nach Angaben der argentinischen Staatsanwaltschaft Drogen konsumiert. Wie The Sun berichtet, wurden zwei Männer, Braian Nahuel Paiz und Ezequiel David Pereyra, nun offiziell angeklagt und sollen in Argentinien vor Gericht gestellt werden. Den beiden wird vorgeworfen, Liam kurz vor seinem Tod mit Drogen versorgt zu haben.

Braian Nahuel Paiz arbeitete als Kellner in einem Restaurant in Puerto Madero, wo er auf Liam Payne traf. Ezequiel David Pereyra war in dem Hotel CasaSur angestellt, in dem der One-Direction-Star übernachtete. Ermittlungen ergaben, dass Liam vor seinem Tod eine erhebliche Menge an Alkohol sowie verschiedene Betäubungs- und Psychopharmaka im Blut hatte, darunter auch Kokain. Der offizielle Obduktionsbericht bestätigte "Polytrauma und massive innere und äußere Blutungen" als Todesursache. Die Staatsanwaltschaft ließ verlauten, dass drei weitere Personen, die zunächst in den Fall verwickelt waren, mittlerweile von den Anklagen freigesprochen wurden. Ein genauer Termin für den Prozess gegen die beiden verbleibenden Verdächtigen steht bislang nicht fest, er soll jedoch bald beginnen.

Braian Nahuel Paiz befindet sich bereits seit Anfang Januar dieses Jahres in Untersuchungshaft. Dem argentinischen Kellner wird vorgeworfen, Liam während seiner Reise nach Buenos Aires mit Drogen versorgt zu haben. Nun steht fest, dass er sich vor Gericht verantworten muss. Wenige Tage nach Braians Verhaftung wurde auch Ezequiel David Pereyra inhaftiert. Der 21-jährige Hotelmitarbeiter soll sich laut Medienberichten selbst den Behörden gestellt haben. Er soll dem verstorbenen Musiker mutmaßlich Drogen verkauft haben.

Getty Images Liam Payne, August 2018

ZUMAPRESS / MEGA Liam Payne, Sänger