Conan O'Brien teilt schönste Erinnerung an Robin Williams

Conan O'Brien (61) hat kürzlich eine bewegende Geschichte über Robin Williams (✝63) erzählt, die die Großzügigkeit und Warmherzigkeit des verstorbenen Schauspielers unterstreicht. In seinem Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" berichtete der Komiker, dass Robin ihm nach seinem abrupten Aus bei der "Tonight Show" im Jahr 2010 mit einer unerwarteten Geste zur Seite stand. Obwohl die beiden nicht eng befreundet waren, griff Robin spontan zum Telefon, um Conan in dieser schwierigen Zeit aufzumuntern. "Wie kommst du zurecht, Chef? Du wirst es schaffen, du wirst großartig sein", sagte Robin zu ihm.

Conan erinnerte sich daran, wie er damals niedergeschlagen in seinem Wohnzimmer lag. Plötzlich klingelte das Telefon. "Ich nahm ab, und es war Robin Williams", erzählte Conan in seinem Podcast. "Ich wusste nicht einmal, woher er meine Nummer hatte." Kurz darauf schickte Robin ihn zu einem Fahrradladen in Santa Monica. "Er sagte mir, ich solle dort vorbeischauen, weil er etwas für mich hinterlegt hatte", berichtete Conan. Dort erwartete ihn ein einzigartiges Fahrrad – ein Colnago, in leuchtenden irischen Farben bemalt und mit Kleeblättern verziert. "Es war das hässlichste Fahrrad, das ich je gesehen habe, aber auch das großartigste", scherzte Conan und fügte hinzu, dass dies eine humorvolle Anspielung auf seine irische Herkunft gewesen sei.

Robin Williams war bekannt für seine Fähigkeit, Menschen zum Lächeln zu bringen, selbst in ihren dunkelsten Stunden. Seine spontanen und großzügigen Gesten hinterließen bei vielen Kollegen einen bleibenden Eindruck. Conan war tief gerührt von der Aufmerksamkeit, die Robin ihm schenkte. "Ich konnte nicht glauben, dass er an mich dachte", sagte er. Solche Geschichten zeigen, warum Robin bis heute als einer der beliebtesten Schauspieler gilt. Mit Filmen wie "Good Will Hunting", für den er einen Oscar erhielt, und "Der Club der toten Dichter" berührte er Millionen von Menschen. Im August dieses Jahres jährte sich sein Todestag zum zehnten Mal.

Getty Images Conan O'Brien, Komiker

Kevin Winter/Getty Images Schauspieler Robin Williams

