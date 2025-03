So beeinflusste Robin Williams das Leben von Ben Affleck

Ben Affleck (52) erinnert sich heute noch liebevoll an die Zusammenarbeit mit Robin Williams (✝63) bei ihrem Filmprojekt "Good Will Hunting". Der Schauspieler und Filmemacher erklärte in einem Interview mit dem YouTube-Kanal "Jake's Takes", wie sehr ihn die Begegnung mit dem legendären Komiker geprägt habe. "Ich liebte Robin", sagte Ben und betonte, wie erstaunlich es für ihn und seinen Freund Matt Damon (54) damals war, dass ihr Drehbuch verfilmt wurde – und dass mit Robin ein Star dieses Formats ihre Geschichte zum Leben erweckte. "Er war der erste Mensch, den ich traf oder kannte, der so richtig berühmt war", so Ben. Besonders beeindruckte ihn die Wärme und Freundlichkeit, mit der Robin den jungen Schauspielern begegnete.

Die Zusammenarbeit mit dem Oscar-Preisträger habe viel mehr als nur beruflichen Erfolg für Ben bedeutet. Robin habe ihm gezeigt, wie wichtig es sei, Menschen mit Respekt und Güte zu behandeln, insbesondere in der oft harten Welt Hollywoods. "Ich dachte mir, wenn dieser Typ das tun kann, so freundlich zu den Menschen zu sein, dann kann ich das auch", äußerte er. Mit seiner empathischen Art habe Robin allen am Set eine harmonische Arbeitsumgebung geschaffen. "Ich wünschte, ich hätte ihn mein ganzes Leben lang gekannt", sagte der Star schwärmend. Auch Jahre nach der Premiere 1997 gelte Robin für Ben als ein Vorbild – nicht nur wegen seines Humors, sondern vor allem wegen seiner Menschlichkeit.

Robin Williams, der im Jahr 2014 durch Suizid verstarb, hinterließ nicht nur beim frisch geschiedenen Ex-Mann von Jennifer Lopez (55), sondern bei all seinen Kollegen in der Filmbranche einen bleibenden Eindruck. Sein Engagement für andere zeigte sich sowohl durch seine liebenswerte Ausstrahlung, als auch in konkreten Taten: So ließ er beispielsweise den Drehplan von "Mrs. Doubtfire" ändern, um Co-Star Sally Field (78) die Trauer um ihren verstorbenen Vater zu erleichtern. Nicht zuletzt für solche Gesten wird Robin als außergewöhnlicher Mensch in Erinnerung behalten. Bei "Good Will Hunting" sprang diese Herzlichkeit auch auf das Filmteam über – und ist bis heute prägend für die Karrieren von Ben und Matt.

Kevin Winter/Getty Images Schauspieler Robin Williams

ActionPress / COLLECTION CHRISTOPHEL © Blue Wolf / Twentieth Century Fox Film Corporation / DR Robin Williams als Mrs. Doubtfire im Film "Mrs. Doubtfire: Das stachelige Kindermädchen", 1993

