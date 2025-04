Robin Williams (†) verschaffte wohnungslosen Menschen Jobs

Robin Williams (✝63) bleibt auch Jahre nach seinem Tod eine der einflussreichsten Persönlichkeiten Hollywoods – nicht nur wegen seiner beeindruckenden Filmkarriere, sondern auch wegen seines außergewöhnlichen Engagements. Wie jetzt bekannt wurde, ließ sich Robin bei all seinen Projekten vertraglich zusichern, dass obdachlose Menschen einen Job am Set erhalten. Die Klausel, die in jedem seiner sogenannten Rider, also den Bedingungen seiner Engagements, enthalten war, garantierte obdachlosen Menschen Tätigkeiten wie Statistenrollen und kleine Arbeiten hinter den Kulissen. Diese beispielhafte Geste wurde vom Branchenexperten Brian Lord aufgedeckt, der Robins Filme seitdem "nie mehr mit denselben Augen sehen konnte".

Brian Lord, selbst in der Unterhaltungsindustrie tätig, berichtete auf seinem Blog Joe von seiner Erfahrung mit Robins Management. Dort stieß er auf die außergewöhnliche Forderung des Schauspielers. "Er nutzte seinen Einfluss, um andere dazu zu bringen, auch aktiv zu helfen", schrieb Brian und zeigte sich tief beeindruckt von Robins Selbstverständnis, seinen Erfolg für das Gute einzusetzen. Neben dem stillen Engagement in seinem privaten Leben wollte der "Mrs. Doubtfire"-Star damit dafür sorgen, dass Menschen in Not eine Chance auf ein Einkommen und eine Perspektive bekamen. Auch die Regisseurin Penny Marshall, die mit Robin den Film "Zeit des Erwachens" drehte, teilte diese bewegende Anekdote.

Auch abgesehen von seiner humanitären Seite bleibt Robin für seine Vielseitigkeit und seinen Humor unvergessen. Während er Kinohits wie "Good Will Hunting", Jumanji und "Good Morning, Vietnam" zu Legenden machte, zogen sich auch private Herausforderungen wie Depressionen durch sein Leben. Am 11. August 2014 nahm sich der beliebte Schauspieler das Leben, was damals Millionen Fans weltweit erschütterte. Besonders seine Kinder Zelda, Cody und Zachary erinnern regelmäßig mit rührenden Botschaften an ihren Vater. Zachary sagte einmal über ihn: "Er hat uns gelehrt, stets mitfühlend zu sein." Dieses Vermächtnis bleibt – sowohl in seinen Filmen als auch in seinen Taten.

Getty Images Robin Williams, 2005

Getty Images Robin Williams und sein Sohn Zachary 2007

