Bonnie Hunt über ihre enge Freundschaft mit Robin Williams

Die Schauspielerin Bonnie Hunt (63) hat warmherzig über ihre enge Freundschaft mit dem verstorbenen Robin Williams (✝63) gesprochen. Bei der Premiere ihres neuen Films "Red One" am Montag, dem 11. November in New York, erzählte die 63-Jährige, wie die gemeinsame Arbeit an dem Film "Jumanji" im Jahr 1995 den Grundstein für eine lebenslange Beziehung legte. "Dieser Film führte zu meiner lebenslangen Freundschaft mit Robin", sagte Bonnie. Sie vermisse ihn schrecklich und sei dankbar für die Zeit, die sie miteinander verbracht hätten.

Bonnie erzählte weiter, dass der Schauspieler in all den Jahren ihrer Freundschaft stets an ihrer Seite war. Vor ihrer Schauspielkarriere war sie als Onkologie-Krankenschwester tätig und engagiert sich bis heute ehrenamtlich in diesem Bereich. "Robin hat niemals 'nein' gesagt", berichtete sie gegenüber dem Magazin Us. "Wenn ich ihn bat, einen Patienten anzurufen oder jemanden zu überraschen, antwortete er immer: 'Absolut!' Er brachte so viel Freude und heilenden Humor mit sich." Seine Unterstützung habe vielen Menschen in schwierigen Zeiten geholfen.

Die gemeinsame Zeit mit Robin sei für Bonnie von unschätzbarem Wert. Seit ihrem Kennenlernen am Set von "Jumanji" blieben sie eng verbunden. Robin, der 2014 im Alter von 63 Jahren tragisch verstarb, hinterließ eine Lücke in ihrem Leben, die bis heute spürbar sei. Die "The Green Mile"-Darstellerin erinnert sich nicht nur an die gemeinsamen Dreharbeiten, sondern auch an die vielen Momente abseits des Rampenlichts. Ihre Freundschaft sei von tiefem, gegenseitigem Respekt und viel Humor geprägt gewesen. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin legt Bonnie großen Wert auf ihre Familie und liebt es, die Feiertage mit ihren Lieben zu verbringen. Über ihre familiären Traditionen sagt sie: "Wir feiern gemeinsam und haben eine gute Zeit!" Für Bonnie seien es diese besonderen Momente und die Erinnerungen an Freunde wie Robin, die das Leben so wertvoll machen.

ActionPress Bonnie Hunt, Bradley Pierce, Kirsten Dunst und Robin Williams im Film "Jumanji" (1995)

Kevin Winter/Getty Images Schauspieler Robin Williams