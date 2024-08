Robin Williams' Todestag jährt sich heute zum zehnten Mal

Es ist ein tragisches Datum für die Filmwelt: Auf den Tag genau vor zehn Jahren verstarb der weltweit gefeierte Schauspieler Robin Williams (✝63). Am 11. August 2014 fand die Assistentin des Hollywoodstars seine Leiche bei ihm zu Hause. Das Ausnahmetalent entschied sich vor einem Jahrzehnt, seinem Leben im Alter von nur 63 Jahren eigenmächtig ein Ende zu setzen. Der scheinbar dauerhaft fröhliche Darsteller kämpfte lange mit Depressionen, wie seine Sprecherin nach seinem Suizid offiziell verkündete. Mit seinen legendären Auftritten in berühmten Filmwerken machte sich der Komiker in der Filmbranche unsterblich.

Die schauspielerische Bandbreite von Robin suchte seinesgleichen. So brillierte er in Rollen als Psychopath, wie in "One Hour Photo", aber auch in einer Vielzahl von Familienfilmen. Er schlüpfte für einen seiner kultigsten Charaktere bei "Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen" sogar in die Rolle einer weiblichen Nanny und eroberte mit seinem Humor die Herzen der Zuschauer. Seine Verwandlungskünste zeigte er zudem in Klassikern wie "Jumanji", "Hook" oder "Der Club der toten Dichter". Für sein außergewöhnliches Talent wurde er im Laufe seines Lebens mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Oscar für seine Darstellung in "Good Will Hunting".

Der Fanliebling war von 1989 bis 2008 mit der Produzentin Marsha Garces verheiratet. Gemeinsam bekamen sie ihre Tochter Zelda und ihren Sohn Cody. In seiner ersten Ehe mit Valerie Velardi wurde der Star bereits Vater seines Kindes Zachary Pym Williams (41). Bis heute bleibt er seinen Fans und seiner Familie liebevoll in Erinnerung. So zollte ihm Zachary erst vor wenigen Tagen an seinem Geburtstag mit rührenden Worten im Netz Tribut.

Matthew Lawrence, Lisa Jakub, Robin Williams, Mara Wilson und Sally Field in "Mrs. Doubtfire"

Getty Images Susan Schneider und Robin Williams

