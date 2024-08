Jennifer Lopez gedenkt Robin Williams an zehntem Todestag

Bereits zehn Jahre sind seit dem Todestag der Hollywood-Legende Robin Williams (✝63) vergangen. Zu diesem traurigen Jubiläum widmet ihm seine einstige Schauspielkollegin Jennifer Lopez (55) einen rührenden Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal. "Wir haben alle viel mehr gemeinsam, als man denkt...", schreibt sie zu einem kurzen Clip. Dabei handelt es sich um einen Ausschnitt aus dem Film "Jack", für den die Sängerin und der Komiker 1996 zusammen vor der Kamera standen. Wie Jennifer in ihrer Bildunterschrift verlauten lässt, jährt sich nämlich auch ihre gemeinsame Zeit am Set der Drama-Komödie: "Wir feiern den 28. Geburtstag dieses ganz besonderen Films mit dem unvergleichlichen Robin Williams."

Unter dem Post der "On the Floor"-Interpretin drücken zahlreiche Fans ihr Mitgefühl aus. "Robin wird so sehr vermisst. Was für eine Legende. Ich bin so froh, dass ihr beide die Chance hattet, zusammenzuarbeiten", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Ich liebe diesen Film, er ist so süß! Es war toll, dich und Robin zusammenarbeiten zu sehen! Zwei Spitzenleute. Dieser Film ist absolut ein Muss." Einige scheinen sich erst durch Jennifers Beitrag wieder an den Film zu erinnern und freuen sich darauf, sich diesen nun in Gedenken an Robin erneut anzusehen.

Robin hat jedoch nicht nur in der Filmwelt, sondern auch in seiner Familie ein großes Loch hinterlassen. Im Juli hätte der "Nachts im Museum"-Darsteller seinen 73. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass richtete sein Sohn Zak Williams (41) auf der Plattform X bewegende Worte an seinen verstorbenen Vater: "Dad, an deinem 73. Geburtstag erinnere ich mich an die Hoffnung und Freude, die du in die Welt gebracht hast." Für Zak vergehe keine Woche, in der ihm nicht jemand von der unterstützenden Art seines Vaters erzähle. "Ich bin so dankbar, dein Sohn zu sein. Ich liebe dich für immer", fügte er seinem Beitrag hinzu.

Getty Images Zachary Pym Williams und sein Vater Robin Williams im März 2002

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

