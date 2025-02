Mit diesen Promi-Girls feiert Dr. Emi Gender-Reveal-Party

In wenigen Monaten ist es so weit: Dr. Emi Arpa, Deutschlands wohl bekannteste Dermatologin, wird zum ersten Mal Mama. Das Geschlecht ihres Babys ist bis jetzt noch nicht bekannt – die Enthüllung wird aber standesgemäß zelebriert. Mit dabei sind ihre engsten Freundinnen. Auf einem Instagram-Video sieht man Emi unter anderem mit bekannten Gesichtern die Gender-Reveal-Party feiern: Social-Media-Star nessiontourx (28), Model Sylvie Meis (46) und die Influencerinnen Milena Karl und Laura Abla sind mit am Start.

Neben einer süßen Torte dürfen natürlich auch lustige Babyparty-Trends nicht fehlen – sowie das Spiel "Schwanger oder Ballon". Ihre Freundinnen verstecken jeweils einen aufgeblasenen Ballon unter ihrer Kleidung, laufen auf das Bild zu und lassen ihren vermeintlichen Bauch eindrucksvoll mit einer Nadel platzen – als Letztes kommt Emi, deren Kugel selbstverständlich nicht verschwindet. "Wir konnten nicht anders und mussten auch diesen Trend mitmachen", schreibt die Ärztin humorvoll zu dem Clip. Auch der Dresscode für die Party wird bei den Aufnahmen klar: Alle Mädels tragen entweder rosa oder blau. Lediglich die Schwangere entschied sich für ein neutrales, graues Kleid.

Wie beliebt Emi in der deutschen Influencer-Community ist, macht sich nicht nur in ihrer stets gut besuchten Praxis bemerkbar. Auch unter dem Ankündigungspost auf Instagram zu ihrer Schwangerschaft gratulierten ihr zahlreiche Promis. Unter anderem fanden Farina Opoku (33), Sarah Harrison (33), Liz Kaeber (32), Dagi Bee (30) und auch Anna Maria Damm (28) liebevolle Worte für die werdende Mama. Vor allem ihre BFF Nessi konnte ihre große Freude nicht verbergen. "Ich freue mich so für euch. Ich habe euch so dolle lieb und freue mich auf dieses kleine Wesen", schwärmte die Influencerin, die selbst schon Mama einer kleinen Tochter ist.

Getty Images Dr. Emi Arpa, November 2024

Instagram / nessiontour nessiontour, Influencerin

