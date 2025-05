Dr. Emi Arpa arbeitet hochschwanger: Fans feiern sie dafür

Dr. Emi Arpa denkt nicht daran, kürzerzutreten: Die beliebte Hautärztin befindet sich im achten Monat ihrer Schwangerschaft und ist dennoch täglich in ihrer Praxis im Einsatz. Auf Instagram zeigt sie sich stolz und schreibt: "Applaus an mich selbst, denn ich bin im achten Monat schwanger, stehe weiterhin täglich in der Praxis, führe fünf Unternehmen, halte Vorträge und verwirkliche meine Träume." In dem Video, das sie zu diesem Statement teilt, sieht man sie energiegeladen und voller Elan im Arbeitsalltag. Vor allem ihre weiblichen Fans bejubeln sie in den Kommentaren, bezeichnen sie als "Superwoman" und sprechen ihr Mut und Anerkennung aus.

Während die große Mehrheit von Emis Engagement beeindruckt ist, äußern einige Follower auch Bedenken. Ein Kommentar kritisiert: "Mich stressen solche Posts zum Thema Leistungsgesellschaft. Ich wünsche mir für mich mehr Ruhe und Fokus auf das Fühlen und Sein." Emi begegnet solchen Rückmeldungen souverän und macht klar, dass jede Schwangerschaft individuell verläuft und jede Frau auf ihr Bauchgefühl hören soll: "Was für mich passt, muss nicht für andere passen – und das ist absolut okay. Hauptsache, es fühlt sich für dich richtig an!"

Schon seit Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft teilt Emi regelmäßig Einblicke in diese besondere Zeit mit ihren Fans. Zuletzt zeigte sie bei einer Gender-Reveal-Party, dass sie und ihr Mann einen Jungen erwarten – eine emotionale Offenbarung, bei der auch Freundinnen an ihrer Seite waren. Die Fachärztin macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie sich auf das Familienglück freut und lässt ihre Community an diesen sehr persönlichen Momenten teilhaben. Auch im engen Freundeskreis gaben die Schlagzeilen zu ihrem baldigen Mama-Glück Anlass zu vielen Glückwünschen – und zu einem bereichernden Ratschlag ihrer Frauenärztin: "Jungs sind toll! Man muss sie so erziehen, wie man sie sich als Partner für die Tochter wünscht!"

Getty Images Dr. Emi Arpa und Basti Dahlem, Dezember 2024

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa im Februar 2025

