Dr. Emis Schwangerschaft rührt Coupleontour-Nessi zu Tränen

Gerade erst hat Dr. Emi Arpa ihrer Online-Community wundervolle Neuigkeiten verraten: Die Star-Dermatologin erwartet ihr erstes Baby. Unter dem Ankündigungspost freuen sich ihre Freunde und Kollegen – doch eine ganz besondere Person wusste schon vorher von dem Babyglück: Nessi (28) von dem ehemaligen YouTube-Duo Coupleontour. Auf Instagram teilt Emi den Augenblick, als sie ihrer Freundin von ihrer Schwangerschaft erzählte. Aber einfach so geradeheraus gab die Hautärztin die Neuigkeit nicht preis – Nessi musste die Nachricht mit einem Centstück auf einer Karte freirubbeln. Als sie die Worte endlich lesen kann, überrennen sie die Gefühle, wie im Video zu sehen ist. Gerührt schlägt Nessi eine Hand vor den Mund und verdrückt ein paar Freudentränen.

"Es fiel mir so schwer, dir das nicht vorher zu erzählen! Du bist auch eine der ersten, denen ich das erzähle", meint Emi im Video, nachdem sich die beiden Frauen glücklich in die Arme fallen. Nessi schluchzt ab und zu, scheint von den Neuigkeiten wirklich tief berührt. "Ich freue mich wirklich doll für dich", sagt sie, bevor schon wieder ein paar Tränen fließen. Emi kann bei dieser rührenden Reaktion auf ihre Schwangerschaft nicht tatenlos zusehen und nimmt die Influencerin wieder in den Arm. "Oh, ich hab dich so lieb", raunt die Ärztin ihrer Freundin zu.

Emi ist in der deutschen Influencer-Community sehr beliebt. Unter dem rührenden Ankündigungspost zu ihrer Schwangerschaft gratulieren auch Sarah Harrison (33) und Liz Kaeber (32) sowie Dagi Bee (30), Anna Maria Damm (28) und sogar Laura Larsson. Sie alle wünschen der Dermatologin nur das Beste für die kommenden Wochen. Nessi schrieb ganz entzückt: "Ich freue mich so für euch. Ich habe euch so dolle lieb und freue mich so auf dieses kleine Wesen." Für Emi ist es die erste Schwangerschaft. Sie und ihr Ehemann Basti Dahlem haben im Oktober 2023 geheiratet.

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa im Januar 2025

Getty Images Dr. Emi Arpa und Basti Dahlem, Dezember 2024

