Dr. Emi Arpa will nach Baby wieder "zur Ausgangsform" zurück

Die bekannte Promi-Dermatologin Dr. Emi Arpa steht kurz vor einem großen Ereignis: Sie befindet sich aktuell in der 35. Schwangerschaftswoche und erwartet bald ihr erstes Kind – einen kleinen Jungen. In ihrer Instagram-Story hat sie kürzlich einen Einblick in ihre Gedankenwelt gegeben und verraten, dass sie schon jetzt Pläne schmiedet, um nach der Geburt schnell wieder in ihre alte Form zurückzukehren. "Auch wenn es oberflächlich klingt, aber ich habe halt auch echt Lust, sehr schnell wieder in meine Ausgangsform zurückzukommen", schrieb die Medizinerin offen. Sie ist sich bewusst, dass es kritische Stimmen dazu gibt, aber betonte: "Meine Güte, soll doch jeder selbst entscheiden."

Damit sie diesem Ziel ein Stück näherkommt, bleibt Emi auch im neunten Monat ihrer Schwangerschaft sportlich aktiv. "Ich war heute wieder im Gym und merke einfach, wie gut das meinem Hirn und Mindset tut", berichtete die 34-Jährige in ihrer Story. Trotz der fortgeschrittenen Schwangerschaft absolviert sie weiterhin regelmäßige Workouts, darunter 45 Minuten Cardiotraining und Beinübungen. Auch am Vortag stand eine Stunde Cardio auf ihrem Programm.

Dr. Emi hält in der 35. Schwangerschaftswoche nicht nur ihre Sportroutinen ein, sondern ist auch immer noch im Berufsleben aktiv. Auch hochschwanger gibt die Medizinerin und Unternehmerin Vollgas. "Applaus an mich selbst, denn ich bin im achten Monat schwanger, stehe weiterhin täglich in der Praxis, führe fünf Unternehmen, halte Vorträge und verwirkliche meine Träume", betonte die beliebte Hautärztin vor wenigen Wochen in einem Instagram-Video.

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa im Februar 2025

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa im Mai 2025

