Es ist ein...: Dr. Emi Arpa gibt das Babygeschlecht bekannt

Im Januar dieses Jahres machte Deutschlands wohl beliebteste Promi-Hautärztin Dr. Emi Arpa tolle Neuigkeiten publik: Sie und ihr Ehemann Basti Dahlem erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Baby. Seither gewährt die Fachärztin ihren Followern süße Einblicke in ihre Schwangerschaftsreise. Auch das Babygeschlecht teilt die Medizinerin nun mit ihren Fans. Auf Instagram veröffentlicht Emi ein Video ihrer Gender-Reveal-Party: Gemeinsam mit Freunden schneidet das Paar eine Torte an – und zum Vorschein kommt die blaue Füllung.

"Es ist ein Junge. Ein Mini [Basti]", schreibt die Ärztin zu dem Clip, in dem Emis Freundinnen ihr freudestrahlend in den Arm fallen. Sie gewährt ihren Fans außerdem einen kleinen Einblick in den Moment, in dem sie selbst von dem Babygeschlecht erfahren hat. "Meine Frauenärztin sagte liebevoll zu mir: 'Jungs sind toll! Man muss sie so erziehen, wie man sie sich als Partner für die Tochter wünscht!'", erinnert sich Emi an den wertvollen Tipp ihrer Ärztin.

Emi schwebt derzeit offenbar im absoluten Familienglück. Doch auch privat könnte es bei der Dermatologin nicht besser laufen. Seit 2021 hat sie ihre eigene Praxis für ästhetische Dermatologie in Berlin-Charlottenburg. Auch im Netz steht sie ihren Followern mit Rat und Tat in Fragen zur Hautgesundheit zur Seite. Mit ihrer Expertise und offenen Art konnte sich die Fachärztin mittlerweile eine große Community aufbauen: Inzwischen verfolgen die Spezialistin über eine halbe Million Menschen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Emi Arpa und Basti Dahlem, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Emi Arpa, November 2024

Anzeige Anzeige