"Das Traumschiff"-Star Barbara Wussow mit Sohn auf Premiere

Barbara Wussow (64), bekannt aus ihrer Rolle als Hoteldirektorin Hanna Liebhold in der TV-Reihe Das Traumschiff, war am Donnerstag, dem 19. Juni 2025, bei der Premiere des Stücks "Best Exotic Marigold Hotel" in Niederösterreich zu Besuch. Mit dabei: ihr Ehemann Albert Fortell und Sohn Nikolaus. Während die Schauspielerin über den roten Teppich schritt, präsentierte sie sich stolz mit ihrem Nachwuchs, der sichtlich gut gelaunt an ihrer Seite stand. Das zeigen Fotos, die unter anderem Gala vorliegen. Ihre Tochter Johanna fehlte jedoch bei dem Familienausflug zum Theaterfestival "Sommernachtskomödie Rosenburg".

Ein Blick auf Barbaras Familiengeschichte zeigt, wie besonders die Verbindung zu ihren Kindern ist. Ihr Sohn Nikolaus, der 1998 geboren wurde, hat nicht nur eine vielversprechende Karriere als Zauberkünstler eingeschlagen, sondern stand auch schon vor der Kamera mit seiner berühmten Mutter. Im letzten Jahr drehten die beiden sogar gemeinsam eine Szene auf der MS Amadea für "Das Traumschiff". Ihre 2005 geborene Tochter Johanna zieht es hingegen mehr ins kreative und interdisziplinäre Arbeiten außerhalb des Rampenlichts, wie die Schauspielerin vor wenigen Monaten verraten hat.

Barbara ist seit 1990 mit Albert Fortell verheiratet und ihre Beziehung wird oft als Paradebeispiel für Beständigkeit in der Welt der Prominenten angesehen. Ein Geheimnis ihres Eheglücks könnte laut der Schauspielerin in ihrer Unterschiedlichkeit liegen – ein Detail, das ihre Verbindung umso spannender macht. "Ich bin etwas impulsiver und Albert etwas entspannter und pragmatischer. Er gibt mir das Gefühl von Sicherheit, wie ich es aus meiner Kindheit kenne", schwärmte die Familienmutter gegenüber Welt.

Getty Images Barbara Wussow mit ihrem Sohn Nikolaus Fortell, Dezember 2023

Instagram / barbara.wussow Schauspielerin Barbara Wussow und ihr Mann Albert Fortell, Februar 2024

Getty Images Albert Fortell und Barbara Wussow, Schauspieler