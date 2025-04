Über 30 Jahre Ehe: Das ist Barbara Wussows Liebesgeheimnis

Barbara Wussow (64) begeistert Fans seit 2018 als Hoteldirektorin Hanna Liebhold auf dem Traumschiff. In der Serie kümmert sie sich um das Wohl der Passagiere und sorgt mit ihrer Rolle für romantische Spannung mit Staff-Kapitän Martin Grimm, gespielt von Daniel Morgenroth. Im echten Leben gibt es längst einen Mann an Barbaras Seite: Seit rund 40 Jahren ist sie mit dem Schauspieler Albert Fortell liiert. Doch was ist ihr Liebesgeheimnis? "Es funktioniert so gut, weil wir nicht deckungsgleich sind", verrät die TV-Bekanntheit im Interview mit Welt.

Die Darstellerin führt aus: "Wir sind zwar gleich, was Lebensformen, ethisch-moralische Werte und Kindererziehung angeht, aber wir sind sehr verschieden, was unsere Charaktere betrifft. Ich bin etwas impulsiver und Albert etwas entspannter und pragmatischer. Er gibt mir das Gefühl von Sicherheit, wie ich es aus meiner Kindheit kenne." Der bekannte Österreicher, der sich mit Produktionen wie "Schlosshotel Orth" und "Die Alpenklinik" einen Namen gemacht hat, ist seit 1990 mit seiner Liebsten verheiratet. Das Paar hat sich in den frühen Achtzigern kennengelernt, als Barbara Studentin war. Zunächst sei die Beziehung gescheitert, unter anderem, weil ihre Eltern wenig begeistert von dem Altersunterschied gewesen seien. Fast zwei Jahre später hätten sie sich aber wiedergetroffen und endgültig zueinander gefunden.

Neben ihrer erfolgreichen Karriere und ihrem Liebesglück musste Barbara in ihrem Privatleben auch schwere Zeiten durchstehen. Besonders ihre Familienplanung stellte das Paar auf die Probe. Nach ihrer Hochzeit ließen sie sich bewusst Zeit, um Kinder zu bekommen. Doch nachdem ihr Sohn auf die Welt gekommen war, erlebte Barbara laut Bunte tragische Rückschläge: Drei Fehlgeburten in der zwölften Woche erschütterten sie zutiefst. Trotz dieser schmerzhaften Ereignisse ließ sie sich nicht entmutigen und wurde Jahre später Mutter einer Tochter.

Getty Images Albert Fortell und Barbara Wussow, Oktober 2023

Getty Images Barbara Wussow, Dezember 2018

