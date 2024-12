Barbara Wussows Eltern wollten Schauspielkarriere verhindern

Die Schauspielerin Barbara Wussow (63), bekannt aus der ZDF-Serie "Das Traumschiff", hat enthüllt, dass ihre Eltern doch glatt ihre Schauspielkarriere verhindern wollten. In einem Interview mit der Apotheken-Umschau erzählte sie, dass ihre Eltern, die Schauspieler Ida Krottendorf und Klausjürgen Wussow (✝78), strikt dagegen waren, dass sie in ihre Fußstapfen tritt. Trotz ihres familiären Hintergrunds der Schauspielerei begegnete sie somit starken Widerständen innerhalb ihrer eigenen Familie. Auf ihren Wunsch, ins Rampenlicht treten zu wollen, reagierten sie mit gemischten Gefühlen: "Mein Vater war stinksauer, meine Mutter heulte."

Ursprünglich hatte Barbara Bühnenbild und Kostümdesign studiert – nicht nur wegen ihrer Schüchternheit, sondern vor allem wegen des Widerstands ihrer Eltern. Sie glaubte zunächst, hinter der Bühne ihren Platz gefunden zu haben. Erst nachdem sie am Max-Reinhardt-Seminar in Wien Stücke ausgestattet hatte, erkannte sie, dass sie selbst auf der Bühne stehen wollte. An ihre Anfänge erinnerte sich Barbara im Gespräch mit dem Gesundheitsmagazin. Ein Bekannter des Produzenten Wolfgang Rademann, der auch Barbaras Vater Klausjürgen für die Serie "Die Schwarzwaldklinik" engagierte, habe sie zunächst nur als "Gag" für eine Rolle vorgeschlagen: "Der meinte: 'Mensch Wussow, Sie haben eine Tochter, die auch spielt? Das wäre doch ein Gag, wenn die auch mitmachte. Aus dem Gag wurde dann Lernschwester Elke'."

Heute ist Barbara eine feste Größe im deutschen Fernsehen und spielt seit 2018 die Hoteldirektorin Hanna Liebhold an Bord des ZDF-Liebesdampfers. Sie hat ihr Handwerk von Grund auf gelernt und stand der Tatsache, dass immer mehr Influencer ohne Schauspielausbildung Rollen bekommen, zunächst kritisch gegenüber. "Das ist ein Beruf, ein harter Beruf, den man erlernen muss", betonte sie vergangenes Jahr im Gespräch mit t-online. Mittlerweile habe sie ihre Meinung revidiert: "Immerhin erreicht das 'Traumschiff' mit Influencern ein deutlich jüngeres Publikum, und das mediale Echo ist enorm." Am 26. Dezember wird sie wieder auf dem "Traumschiff" zu sehen sein, das diesmal ins Hudson Valley reist. Mit an Bord ist als Gaststar unter anderem Natalia Avelon (44).

Dirk Bartling / ZDF Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Getty Images Albert Fortell und Barbara Wussow, Schauspieler

