Dolly Parton widmet verstorbenem Ehemann neuen Song

Dolly Parton (79) trauert um ihren geliebten Ehemann Carl Dean, der im März dieses Jahres im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Nach fast 60 gemeinsamen Jahren versucht die Country-Ikone, mit dem Verlust umzugehen. "Natürlich vermisse ich ihn", sagte Dolly in einem Interview mit Entertainment Tonight. Sie sprach darüber, wie herausfordernd es sei, nach so langer Zeit ohne ihren Partner weiterzuleben. Als Zeichen ihrer Liebe und in Erinnerung an ihn veröffentlichte sie nun einen neuen Song, den sie Carl widmete. Das Lied trägt den Titel "If You Hadn't Been There".

In ihrem Song fragt Dolly: "Wenn du nicht da gewesen wärst, Wo würde ich sein? Ohne dein Vertrauen, Liebe und Glaube." In dem Lied an Carl singt sie weiter, dass sie eben nicht da wäre, wo sie heute ist, und lobt die Art, wie er zu ihr war, mit Zeilen wie "Du hast immer das Beste in mir gesehen", "Du hast mich zum Träumen gebracht" oder "Deine liebevollen Arme haben mich gewiegt". Auch besingt sie seine "liebevolle Fürsorge" und sein "Verständnis" und wie "unvergleichlich" er gewesen sei. Dolly erklärte zu dem Song: "Als Carl starb, dachte ich, ich muss etwas tun, also habe ich dieses Lied als Hommage an ihn herausgebracht."

Dolly und Carl lernten sich 1964 vor einer Wäscherei in Nashville kennen und heirateten zwei Jahre später. Carl mied das Rampenlicht stets, machte aber 2016 eine Ausnahme und sagte: "Mein erster Gedanke war: 'Ich werde dieses Mädchen heiraten.'" Nach Carls Tod spricht Dolly immer wieder offen und emotional über ihren Verlust, erklärte aber, dass der Abschied auch eine andere Seite habe: "Er hat in den letzten Jahren viel gelitten, und ein Teil von mir ist froh, dass er nun Frieden gefunden hat."

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton im November 2022