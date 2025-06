Comeback: Dolly Parton kündigt Konzertreihe in Las Vegas an

Dolly Parton (79) kehrt mit einer besonderen Ankündigung ins Rampenlicht zurück: Die Country-Ikone wird nach 32 Jahren erstmals wieder eine Konzertreihe in Las Vegas geben. Die Mini-Residency mit dem Titel "Dolly: Live in Las Vegas" umfasst sechs Auftritte im Colosseum im Caesars Palace und findet vom 4. bis 13. Dezember statt. Damit fällt die Konzertreihe in die Zeit der National Finals Rodeo, die jedes Jahr zahlreiche Country-Stars und Fans nach Las Vegas zieht. "Ich habe Vegas immer geliebt und freue mich riesig auf die Shows im Colosseum. Hoffentlich seid ihr genauso begeistert wie ich. Wir sehen uns dort!", teilte Dolly begeistert laut Deadline in einem Statement mit.

Die Shows versprechen ein wahres Hit-Feuerwerk, das sieben Jahrzehnte Dolly Partons Musikgeschichte abdeckt. Klassiker wie "9 to 5", "Jolene", "I Will Always Love You" und "Coat of Many Colors" stehen auf dem Programm. Ein besonderes Highlight: Verschiedene Ticketpakete bieten unter anderem Fotogelegenheiten mit der Musikerin, eine Backstage-Tour und Zugang zu "Dolly’s Rhinestone Lounge". Der Kartenverkauf startet am Mittwoch um 10 Uhr PT über Ticketmaster. Dolly selbst heizte die Vorfreude über ihren Instagram-Kanal weiter an: "Packt eure Glitzersteine ein, Vegas ruft!"

Für die Sängerin rundet diese Konzertreihe ein ohnehin ereignisreiches Jahr ab. Derzeit steckt sie als Produzentin in den Vorbereitungen für ihr neues Bühnenmusical "Dolly: An Original Musical", das diesen Sommer in Nashville Premiere feiert – mit einigen ihrer bekanntesten Songs sowie neuen Kompositionen. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, ihrem Charme und ihrem Engagement hat sich Dolly nicht nur in der Musikindustrie, sondern auch in der Theater- und Filmwelt einen Namen gemacht – und eindrucksvoll bewiesen, dass sie selbst nach Jahrzehnten im Showbusiness immer noch ganz oben mitspielt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Sängerin