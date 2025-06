Dolly Parton feiert ihren ersten Hochzeitstag ohne Carl Dean

Die Herzen ihrer Fans weltweit brachen, als Dolly Parton (79) am 3. März 2025 den Tod ihres geliebten Ehemannes Carl Dean bekannt gab. Der Country-Star teilte die traurige Nachricht über Instagram mit und berichtete, dass Carl in Nashville verstorben sei. Die beiden waren fast 59 Jahre verheiratet und hätten Ende Mai ihren Hochzeitstag gefeiert. Carl wurde in einer privaten Zeremonie im Kreise seiner engsten Familie beigesetzt. Dolly selbst betonte in ihrer Botschaft die tiefe Liebe, die sie und Carl über all die Jahre hinweg verband, und feierte nun den ersten Hochzeitstag allein.

Laut Hello! entschied sich Dolly, eine besondere Tradition fortzusetzen, die sie und Carl ihr Leben lang begleitet hatte: den Besuch der Kirche in Ringgold, Georgia, in der sie sich das Jawort gaben. Dieses Jahr besuchte Dolly die Kirche erstmals alleine, eine emotionale Reise, die dennoch von Trost geprägt war. "Ich habe seinen Ehering an meine kleine Goldkette gehängt und habe ihn getragen. Und ich habe meine eigenen kleinen ursprünglichen Eheringe angezogen und bin einfach dort gestanden", erzählte sie in einem Interview mit Fox News. Die Kirche hat inzwischen eine Gedenktafel aufgestellt, die an die Hochzeit des berühmten Paares erinnert. Dolly sagte, sie habe das Gefühl gehabt, Carl sei bei ihr gewesen.

Dolly und Carl lernten sich 1964 am Tag ihres Umzugs nach Nashville kennen und heirateten zwei Jahre später. Ihr jahrzehntelanges Eheglück war geprägt von Vertrauen und gemeinsamen Traditionen. Während Carl stets ein eher zurückgezogenes Leben führte, sprach Dolly immer mit viel Liebe über ihn. Sie betonte, dass ihr starker Glaube ihr in dieser schweren Zeit helfe und sie die Hoffnung tröstet, ihren Carl eines Tages im Jenseits wiederzusehen. Ihre Ehe galt vielen als Vorbild für Liebe und Beständigkeit – trotz der enormen Bekanntheit der Sängerin.

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton im Mai 1977

