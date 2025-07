Dolly Parton pausiert Musik nach Tod von großer Liebe Carl

Dolly Parton (79) hat im Frühjahr ihren Ehemann Carl Dean verloren. Wie die Countrylegende nun in Khloé Kardashians (41) Podcast "Khloé in Wonder Land" verrät, befindet sie sich immer noch in tiefer Trauer. Im Gespräch verrät sie, dass es ihr schwerfalle, Songs zu schreiben. "Es gibt mehrere Dinge, die ich anfangen wollte, aber ich kann es einfach nicht", gibt die Musikerin zu und ergänzt: "Ich habe gerade so wunderbare Ideen, aber ich glaube, ich werde sie nicht zu Ende bringen können. Ich kann es im Moment nicht, weil ich so viele andere Dinge im Kopf habe."

Die "9 To 5"-Interpretin und ihr Mann waren 58 Jahre verheiratet. Am 30. Mai 2025 hätten sie ihren 59. Hochzeitstag gefeiert. Um ihre große Liebe zu ehren, verbrachte Dolly diesen Tag so, wie sie es als Paar getan hätten. "Wir sind immer nach Ringgold gefahren, jedes Jahr um unseren Jahrestag herum, seit wir verheiratet sind. Also habe ich dort unseren ersten – meinen ersten – Jahrestag ohne ihn verbracht", berichtete die Schauspielerin gegenüber Fox News. Für sie habe es sich angefühlt, als wäre Carl auch dort gewesen.

Dolly steht trotz des persönlichen Verlusts ein aufregender Winter bevor. Die Musikerin kündigte eine Konzertreihe in Las Vegas an, bei der sie im Dezember im Colosseum des Caesars Palace auf der Bühne stehen wird. Es ist das erste Mal seit über 30 Jahren, dass sie dort auftritt. Die Shows sind Teil der Veranstaltung "Dolly: Live in Las Vegas". Im Sommer teilte sie ihren Fans in einem Statement, das Deadline vorliegt, mit: "Ich habe Vegas immer geliebt und freue mich riesig auf die Shows im Colosseum. Hoffentlich seid ihr genauso begeistert wie ich. Wir sehen uns dort!"

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton, Musikerin