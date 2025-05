Dolly Parton spricht emotional über den Tod ihres Ehemannes

Dolly Parton (79) hat sich rund zwei Monate nach dem Tod ihres Ehemannes Carl emotional in einem Fernsehinterview geäußert. In der US-Show "Today" sprach die Sängerin am Freitag darüber, wie schwer ihr der Verlust ihres Partners fällt, mit dem sie ganze 60 Jahre ihres Lebens teilte. Carl war am 3. März im Alter von 82 Jahren in Nashville gestorben. "Wir waren 60 Jahre zusammen. Ich habe ihn geliebt, seit ich 18 Jahre alt war", verriet Dolly unter Tränen, als Moderatorin Savannah Guthrie (53) sie auf die gemeinsame Zeit ansprach. Sie gab offen zu: "Es ist eine große Umstellung, Gewohnheiten und Routinen zu verändern."

Schon kurz nach seinem Tod sprach die Musikerin bei einer Eröffnungsfeier über den schweren Verlust. Zwar betonte sie gegenüber Knox News, dass sie mit der Trauer besser zurechtkomme, als sie gedacht habe, dennoch falle ihr der neue Alltag noch immer nicht leicht. "Es ist schwer, weil er eine Lücke in meinem Herzen hinterlassen hat, aber ich werde sie mit schönen Erinnerungen füllen", erklärte sie hoffnungsvoll und betonte, dass sie glücklich sei, dass er seinen Frieden habe. Das hindere sie aber nicht daran, "ihn zu vermissen und zu lieben."

Die traurigen Nachrichten von Carls Tod verkündete Dolly Anfang März in einem emotionalen Statement auf Instagram. "Carl Dean, Ehemann von Dolly Parton, verstarb am 3. März in Nashville im Alter von 82 Jahren", gab sie damals bekannt und widmete ihrem Liebsten dann liebevolle Worte: "Carl und ich haben viele wunderbare Jahre zusammen verbracht. Worte können die Liebe, die wir über 60 Jahre teilten, nicht gerecht beschreiben. Danke für eure Gebete und euer Mitgefühl."

Anzeige Anzeige

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Sängerin