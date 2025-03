Dolly Parton von Tribute-Show für Carl (†) zu Tränen gerührt

Am 19. März fand anlässlich des 100. Jubiläums der Grand Ole Opry, einer renommierten amerikanischen Radioshow, eine bewegende Hommage an Dolly Partons (79) Ehemann Carl Dean statt. Carl war Anfang März im Alter von 82 Jahren verstorben. Während des dreistündigen Specials traten zahlreiche Künstler auf, die unter anderem Dollys legendären Hit "I Will Always Love You" performten – ein Moment, der die Sängerin tief berührte. In einem Statement auf Instagram gestand die Country-Ikone jetzt: "Ich habe seit dieser wunderschönen Hommage nicht aufgehört zu weinen." Mit emotionalen Worten bedankte sie sich bei allen Beteiligten: "Ihr habt mir geholfen, mit diesen Tränen einen Teil des Schmerzes wegzuwaschen."

Carl, der über 60 Jahre lang mit Dolly verheiratet war, wurde in einer privaten Zeremonie im Kreise der engsten Familie beigesetzt. Die Nachricht von seinem Tod hatte die 79-Jährige am 3. März durch einen bewegenden Post auf Instagram mit ihren Fans geteilt. Darin würdigte sie ihren Mann als treuen und geliebten Lebensgefährten: "Worte können der Liebe, die wir geteilt haben, nicht gerecht werden." Da sie bei der Feier der Grand Ole Opry nicht persönlich anwesend sein konnte, hatte sie im Vorfeld eine emotionale Videonachricht aufgenommen, um ihre Verbundenheit mit dem Ereignis zu zeigen, wie People berichtet.

Dolly und Carl hatten sich 1964 kennengelernt, als die bekennende Perückenträgerin gerade erst 18 Jahre alt war. Ihre Verbindung galt als eine der beständigsten in der glitzernden Welt der Musikindustrie. Im Gegensatz zu Dollys schillernder Karriere zog Carl stets ein Leben abseits des Rampenlichts vor. Er wurde nur selten in der Öffentlichkeit gesehen, dennoch sprach die Sängerin immer wieder voller Zuneigung über ihre Beziehung. "Ein großer Teil unseres Erfolgs war, dass wir uns in unseren verschiedenen Welten wohlgefühlt haben", erklärte sie einmal über das Geheimnis ihrer Ehe. Carl sei nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr bester Freund gewesen – eine Verbindung, die sie nun schmerzlich vermisst.

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Kevin Winter/Getty Images Dolly Parton bei den jährlichen Screen Actors Guild Awards im Januar 2017