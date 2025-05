Deshalb lehnt Dolly Parton Jobs als Castingshow-Jurorin ab

Dolly Parton (79) hat verraten, warum sie nicht als feste Jurorin in bekannten Casting-Shows wie "American Idol" oder "The Voice" mitmacht – obwohl ihr das schon mehrfach angeboten wurde. Die Sängerin erklärte gegenüber E! News jedoch, dass ein fester Platz in der Jury für sie nicht infrage kommt: "Ich wurde schon oft gefragt, aber es ist zu schwer für mich. Ich weiß, wie ernst alle das nehmen. Selbst wenn sie nicht so gut sind, glauben sie an sich. Und ich könnte die Leute einfach nicht verletzen", erzählte Dolly offen.

Trotzdem ist Dolly den berühmten Shows nicht fremd. Bereits im Jahr 2008 war sie als Gastjurorin bei "American Idol" dabei, als die Anwärter ihre größten Hits performten. Auch bei "The Voice" kehrte sie gleich zweimal ins Rampenlicht zurück, jeweils als Gastmentorin in den Saisons 2015 und 2016. Dolly hat dabei gezeigt, dass sie Talente unterstützen und ihnen mit Ratschlägen weiterhelfen kann. Sie legte besonderen Wert darauf, die Kandidaten zu ermutigen und sie nicht mit harscher Kritik zu konfrontieren.

Als erfolgreiche Unternehmerin und Musikerin blickt Dolly auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. Bei Fans und Kollegen gilt die Country-Legende als jemand, der mit viel Herz agiert. Seit Jahrzehnten engagiert sich Dolly für wohltätige Zwecke und hat unter anderem mit ihrem Freizeitpark Dollywood ein echtes Paradies für Familien geschaffen. Im März gab es allerdings auch traurige Nachrichten von Dolly, da ihr Mann Carl verstorben war. Kürzlich äußerte sie sich emotional zu diesem Verlust.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

