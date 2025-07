Justin Bieber überrascht seine Fans mit einem neuen Album

Lange haben Justin Biebers (31) Fans auf diesen Moment gewartet. Nun überrascht der Megastar seine Follower mit einer spektakulären Ankündigung auf Instagram: Der Sänger veröffentlicht am Freitag, den 11. Juli, sein siebtes Studioalbum. Im Netz teilte der Popstar Fotos und Videos, auf denen Werbetafeln zu sehen sind, die in großen Städten wie Los Angeles und New York hängen. Demnach wird die Platte "Swag" heißen und stolze 20 Tracks enthalten. Auf den Plakaten sind neben dem Interpreten auch seine Frau Hailey Bieber (28) und ihr Kind Jack Blues zu sehen. Fans können also gespannt sein, ob sie auch in den Songs eine Rolle spielen werden.

Auch in Reykjavik sorgten Werbebanner für das neue Projekt für Aufsehen. Dort verbrachte Justin im späten April einige Tage, in denen er das Album vervollständigte. Laut einem Insider, der gegenüber The Hollywood Reporter ausgepackt hat, genoss der Ehemann der Rhode-Gründerin die Ruhe, die ihm half, sich musikalisch zu entfalten. Gleichzeitig arbeitete er dort mit Musikern wie Gunna, Sexyy Red (27) und Cash Cobain zusammen, die auch auf der Platte vertreten sein sollen.

"Swag" wird Justins erstes Album seit vier Jahren sein. In der Zwischenzeit ist der Teenieschwarm zum ersten Mal Vater geworden. Jack kam im Sommer 2024 zur Welt und veränderte die Beziehung des Kanadiers und der Beauty maßgeblich. In einem Interview mit Vogue schwärmte der 31-Jährige vor wenigen Monaten von Haileys Fähigkeiten als Mutter. Außerdem erklärte er: "Ich habe viele dumme Dinge in meinem Leben gemacht, aber das Klügste, was ich je getan habe, war, Hailey zu heiraten."

