Rund: So skurril ist eins der drei Häuser von Mickie Krause

Der Ballermann-Star Mickie Krause (54) bezeichnet Mallorca liebevoll als seine dritte Heimat. Neben zwei Wohnsitzen in Deutschland wohnt der Schlagersänger im Ort Bellavista, nur rund zehn Minuten vom Ballermann entfernt. Dort soll der "Nur noch Schuhe an!"-Interpret seine Ruhe in einer außergewöhnlichen Villa finden. Das Besondere an seinem Domizil: Das Haus besitzt fast keine geraden Wände. Das Gebäude trägt den Namen "El Caracol" – es ist ein sogenanntes "Schneckenhaus", das sich dadurch auszeichnet, ausnahmslos rund gebaut zu sein. In einem Beitrag von Sat.1 gewährt er Einblicke in die Immobilie.

Das runde Thema findet sich dort immer wieder – sogar die Inneneinrichtung wurde demnach ausgesucht. Von außen erkennt man zwei Balkone, eine Terrasse zum Garten und eine große Dachterrasse mit Blick auf das blaue Meer. "Ja, Meerblick ist alles, wir haben uns sofort in das Haus verliebt", erzählt Mickie über die 2013 erstandene Immobilie. Das Haus wurde in den 60er-Jahren gebaut und ist typisch mediterran, mit terrakottafarbenen Steinelementen gehalten. Während des Lockdowns 2020 wurde das Haus einmal rundum saniert.

Der 54-Jährige ist "eigentlich ein Landei", wie er sich selbst gegenüber Mallorca Magazin bezeichnete. Um wirklich zur Ruhe zu kommen, besitzt er zusammen mit seiner Frau Ute ein Haus in Wettringen. Die 8000-Einwohner-Gemeinde befindet sich in der Nähe von Münster und liegt sehr ländlich. Tatsächlich wuchs der Sänger auch genau in diesem Dorf auf und verbrachte dort seine Kindheit. Der Familienvater lebt dort zeitweise mit seinen vier Kindern und seiner Ehefrau und ist dafür sehr dankbar: "Zum Glück muss ich nicht 24 Stunden am Tag der Party-Sänger sein, der die Sau rauslässt und die Hütte abreißt, sondern kann auch Familienvater und Ehemann sein."

Sat.1 Mickie Krause im "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

ActionPress Mickie Krause, Entertainer

