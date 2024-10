Distanz? Das ist Mickie Krauses Tipp für eine lange Ehe

Mickie Krause (54) verrät sein Liebesgeheimnis! Mit seiner Partnerin Ute ist der Schlagerstar seit beeindruckenden 30 Jahren zusammen, 25 Jahre davon sind die beiden verheiratet. Wie der Sänger verrät, liegt einer der Schlüssel für das anhaltende Glück der beiden darin, nicht ihre gesamte Zeit zusammen zu verbringen. "Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich viel unterwegs und nicht permanent zu Hause bin. Ich glaube, das macht auf jeden Fall auch die Dauer einer Ehe und Beziehung aus, dass man nicht den ganzen Tag 24/7 aufeinander hockt", erklärte Mickie mit einem Augenzwinkern gegenüber RTL.

Ihre Silberhochzeit feierten der 54-Jährige und seine Frau auf Mallorca mit rund 150 Gästen im Restaurant Tabana in Palma. Unter anderem waren Jan Hofer (74) und einige von Mickies Ballermann-Kollegen dabei. Getanzt wurde aber nicht nur zu der gewohnten Schlagermusik, sondern auch zu einer Live-Band. "Als Special-Act ist Fury in the Slaughterhouse aufgetreten. Eine Band, die uns im Grunde schon seit unserer Jugend, seit den frühen 90er-Jahren begleitet", gibt der "Schatzi, schenk mir ein Foto"-Sänger im Interview mit dem Sender preis. Er habe aber auch ein paar seiner Hits performt.

Für die nächsten gemeinsamen 25 Jahre haben sich Mickie und seine Ute keinen konkreten Plan gemacht. "Wir gehen aber davon aus, dass alles so weiterläuft wie bislang gehabt. Vielleicht konzentrieren wir uns auch in Zukunft schon darauf, Oma und Opa zu werden", witzelt er. Aber auch das könne er sich in den kommenden Jahren noch nicht wirklich vorstellen. Ihre älteste Tochter ist 22 Jahre alt. Bevor es da an die Familienplanung geht, soll die Ausbildung erst mal abgeschlossen werden. Insgesamt hat das Ehepaar drei Töchter und einen Sohn, die aber eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden.

Instagram / mickie_krause_officia Mickie Krause und seine Frau feiern Hochzeitstag mit Freunden

Getty Images Mickie Krause, Entertainer

