25 Jahre verheiratet: Mickie Krause feiert Silberhochzeit

Mickie Krause (54), bekannt als Stimmungsgarant am Ballermann, feiert ein besonderes Ehejubiläum. Seit genau 25 Jahren ist er mit seiner Frau Ute verheiratet, und das Paar plant, die Silberhochzeit in kleinem Kreis auf Mallorca zu begehen. Wie er in einem früheren Interview mit Bunte.de verriet, ist Ute von Anfang an an seiner Seite und begleitet Mickie durch die Höhen und Tiefen des Showbusiness: "Meine Frau ist seit Beginn meiner Karriere dabei, sie ist quasi damit groß geworden. Ich musste ihr nie erklären, wenn ich Freitagabend unterwegs war und erst Sonntagnachmittag wiederkam – völlig fertig. Meine Frau hat mich einfach mein Ding machen lassen." Mickie und Ute sind seit über 33 Jahren ein Paar und haben vier gemeinsame Kinder.

Der Musiker, der anfangs große Startschwierigkeiten am Ballermann hatte, eröffnet, dass die Ehe mit Ute nicht von Krisen verschont blieb. Doch die beiden scheinen den Schlüssel zu einer funktionierenden Beziehung gefunden zu haben. "Man muss natürlich immer wieder an der Ehe arbeiten. Aber ich glaube, bei uns wird sie immer besser", sagte Mickie. Stressmomente sind vorhanden, aber sie wüssten genau, wie sie damit umgehen: "Ich kann sehr gut schmollen. Ich bin auch fürchterlich nachtragend, aber meistens ist es dann nach einem Tag doch auch wieder erledigt." Die gegenseitige Kenntnis der Eigenarten und Bedürfnisse scheint das Fundament ihrer harmonischen Partnerschaft zu sein.

Während Mickie auf der Bühne für Stimmung sorgt, hat er privat auch eine romantische Seite. Regelmäßige Rosen für Ute gehören zu seinen kleinen Aufmerksamkeiten außerhalb des Rampenlichts. Auch spontane Restaurantbesuche sind Teil ihrer Beziehungsrituale. "Aber dass ich ihr was Schönes bastle oder ein Liebesgedicht schreibe – nee, das bin ich nicht", gestand Mickie. Die beruflichen Verpflichtungen, die ihn oft von der Familie trennen, sind für seine Frau und Kinder Alltag geworden. Der Musiker beschreibt, dass seine Kinder es kaum bemerken, wenn er nicht da ist, da sie es gewohnt sind, dass er immer mal wieder für Auftritte unterwegs ist. Mickie lebt damit eine Balance zwischen Karriere und Familienleben, die für alle Beteiligten zu funktionieren scheint.

Mickie Krause, Sänger

Mickie Krause im "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

