25 Jahre: So wild feierte Mickie Krause seine Silberhochzeit

Ballermann-Legende Mickie Krause (54) hat seine Silberhochzeit mit Ehefrau Ute auf Mallorca gefeiert. Das Paar begrüßte 150 Gäste auf der Party, obwohl sie nur mit 50 gerechnet hatten, um dieses besondere Jubiläum gebührend zu feiern. Auf eine rauschende Party folgte der traditionelle Frühschoppen am nächsten Morgen. Unter den vielen Gästen tummelten sich Familie, Freunde und Nachbarn, und es gab zahlreiche musikalische Überraschungsauftritte, die die Gäste in ausgelassene Stimmung versetzten.

"Es war nicht die Party des Jahres – es war die Party des Jahrhunderts!", schwärmte der Musiker gegenüber Bild. Ute wünschte sich laut Mickie eine Party, auf der sie jeden Gast persönlich kennt, und genau das setzten sie um. Für eine besondere Überraschung sorgte der Auftritt der Kultband Fury in the Slaughterhouse, deren Musik das Paar seit 1990 begleitet. "Ich habe mich gekümmert", erzählte Mickie stolz über sein Geschenk. Von seiner Frau sprach der Ballermann-Sänger bereits in einem früheren Interview in höchsten Tönen und kündigte die große Party auf Mallorca bereits dort an.

Auch die Kinder des Paares trugen zu der emotionalen Atmosphäre bei: Sie performten ein umgedichtetes Lied von Nena (64) für ihre Eltern, was Mickie zu Tränen rührte. "Ich habe an diesem Abend so viel vor Glück und Rührung geweint wie davor in 25 Jahren nicht", gestand er. Über das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe sagte Mickie: "Eine Ehe muss mit den Jahren immer besser werden, und das ist bei uns der Fall." Er betonte, dass es vor allem Utes Verdienst sei, es so lange mit ihm auszuhalten.

Getty Images Mickie Krause, Partysänger

Getty Images Mickie Krause beim "Mein Star des Jahres"-Award in Hamburg, Februar 2013

