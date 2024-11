Nach Schlagzeilen: Shawn Mendes genießt stylish die Natur

Sänger Shawn Mendes (26) wurde am Dienstagnachmittag beim Wandern auf den Trails nahe Santa Monica, Kalifornien, gesehen. Wie neue Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, war er alleine unterwegs und präsentierte dabei seine muskulösen Arme in einem grauen Tanktop. Dazu kombinierte er eine beige Hose und schwarze Sneaker. Sein dunkles Haar hielt er mit einem Stirnband zurück. Trotz jüngster Spekulationen über sein Privatleben wirkte Shawn entspannt und genoss die Zeit in der Natur sichtlich.

Der Musiker bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung seines fünften Studioalbums "Shawn" vor, das am 15. November erscheinen soll. Bei einem Konzert, das kürzlich im Red Rocks Amphitheater in der Nähe von Denver, Colorado, stattfand, sprach Shawn offen über seine Sexualität. "Die Wahrheit über mein Leben und meine Sexualität ist, dass ich es genauso wie jeder andere herausfinde", gestand er seinen Fans. Seine Ehrlichkeit wurde von vielen bejubelt, war aber auch Thema in der Comedy-Show "Saturday Night Live". Am Wochenende sorgte seine Aussage für Lacher, als Heidi Gardner (in der Rolle von Reba McEntire) auf die Frage zu ihrer Wahlunterstützung mit den Worten konterte: "Nennen Sie mich Shawn Mendes, denn ich bin noch dabei, es herauszufinden!"

Shawn Mendes steht seit seinem 15. Lebensjahr im Rampenlicht – dies ließ ihm nicht viel Raum zur Selbstentdeckung. In der Vergangenheit war Shawn in einer Beziehung mit Camila Cabello (27), die jedoch 2021 endete. Trotz anhaltender Spekulationen über seine Sexualität hat sich Shawn in der Öffentlichkeit bisher nur mit Frauen getroffen. Kürzlich kursierte das Gerücht, er habe eine Liaison mit Sabrina Carpenter (25) gehabt.

Getty Images Heidi Gardner, am 29. Oktober 2024 in New York.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2021

