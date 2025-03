Prinz Edward: So entspannt wird er seinen Geburtstag feiern

Prinz Edward (60), Duke of Edinburgh, wird seinen 61. Geburtstag am 10. März im engen Kreis feiern. Im Gegensatz zu seiner großen Feier im vergangenen Jahr, bei der seine Frau Sophie, Herzogin von Edinburgh, eine emotionale Rede hielt, sollen die Glückwünsche dieses Mal privat überbracht werden. Laut der ehemaligen königlichen Korrespondentin Jennie Bond wird das Paar den Tag auf eher "zurückhaltende" Weise genießen. Gegenüber OK! sagte Bond: "Ich bin mir sicher, dass ihm nichts lieber wäre, als ein gemütliches Abendessen mit seiner Frau und vielleicht ein paar guten Freunden."

Erst vor wenigen Wochen war das royale Paar von einer Reise nach Nepal zurückgekehrt, auf der sich Edward und Sophie erneut als eingespieltes Team gezeigt hatten. Das Ehepaar, das für seinen gemeinsamen Einsatz im Dienste der Krone bekannt ist, verbindet laut Bond nicht nur Liebe, sondern auch eine tiefe Freundschaft und viel gegenseitiger Humor. Es sei wahrscheinlich, dass Sophie ihrem Mann an seinem Ehrentag ein witziges Geschenk machen werde – möglicherweise inspiriert von etwas, das sie auf ihrer Auslandsreise entdeckt hat. Geschenke seien allerdings eher nebensächlich, da das Paar bewusst Wert auf die kleinen Dinge des Alltags lege.

Sophie selbst hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie stolz sie auf ihren Mann ist. Bei seiner Geburtstagsfeier letztes Jahr beschrieb sie Edward vor Publikum als "den besten aller Väter, den liebevollsten aller Ehemänner und meinen besten Freund". Diese Worte trieben Edward damals zu Tränen. Das Paar, das seit 1999 verheiratet ist, hat zwei Kinder, Lady Louise (21) und James (17). Gemeinsam vertreten sie nicht nur die königliche Familie, sondern sind auch für ihre Bodenständigkeit und ihren humorvollen Umgang miteinander bekannt.

Getty Images Prinz Edward, Mitglied der britischen Königsfamilie

Chris Jackson/ Chris Jackson Collection Sophie Wessex, Herzogin von Edinburg bei Domaine Evremond Winery, September 2024, Canterbury

