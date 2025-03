Herzogin Sophie nahm gut gelaunt an Militärübungen teil

Herzogin Sophie (60) überraschte ihre Unterstützer am Montag mit einem ungewöhnlichen Auftritt: Die Royal-Dame besuchte das Warcop Training Centre in Cumbria und nahm dort an militärischen Übungen teil. Gekleidet in eine Tarnjacke, einer engen, grauen Jeans und einem passenden Rollkragenpullover absolvierte die Frau von Prinz Edward (60) Schießübungen, bei denen sie auch eine Schutzbrille und Ohrenschützer tragen musste. Abseits der Übungen unterhielt sie sich bei bester Laune mit den Offizieren der Einrichtung und genoss den Austausch in der kleinen Ortschaft.

Sophie gilt in royalen Kreisen als eines der verlässlichsten Mitglieder der britischen Königsfamilie. Das weiß laut einem Insider der Sunday Times auch Prinz William (42). Die Quelle plauderte aus, dass der Thronfolger die Herzogin als eine "Geheimwaffe" sehe, auf die er in seiner Amtszeit zurückgreifen werde. Die 60-Jährige besitze einen stillen Charme und setze sich in der Öffentlichkeit für die richtigen Themen ein. Obendrein soll sich die zweifache Mutter blendend mit Prinzessin Kate (43) und König Charles (76) verstehen.

Zuletzt war Sophie mit ihrem Ehemann auf einer sechstägigen Reise in Nepal. Dort besuchten sie unter anderem ein Kulturzentrum und würdigten die historischen Verbindungen der Region zur Brigade der Gurkhas, einer Einheit der britischen Armee. Sophie zeigte bei dieser Gelegenheit eine Wertschätzung für die örtliche Kultur und begeisterte mit ihrer Herzlichkeit. Auf Schnappschüssen einer Willkommenszeremonie für das Paar strahlten beide Briten und applaudierten kräftig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward in Nepal

Anzeige Anzeige