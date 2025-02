Charmante Geste: Sophie und Prinz Edward gehen Hand in Hand

Prinz Edward (60) und Sophie (60), Herzogin von Edinburgh, sorgten bei ihrem offiziellen Besuch in Nepal mit einer seltenen Geste der Zuneigung für Aufsehen. Das Paar, das gemeinsam den botanischen Garten von Godawari besuchte, wurde Händchen haltend fotografiert, während es eine Steintreppe hinunterging. Dies belegen Fotos, die unter anderem Hello! vorliegen. Diese seltene Geste der Zärtlichkeit erregte Aufmerksamkeit, da Mitglieder der britischen Königsfamilie meist darauf bedacht sind, bei offiziellen Terminen Distanz zu wahren.

Während ihres Aufenthalts in Nepal wurden Edward und Sophie über die Herausforderungen des Klimawandels in der Himalaya-Region informiert und trafen Wissenschaftler, die an nachhaltigen Technologien für die Region arbeiten. Zudem standen bedeutende soziale Themen im Fokus: Sophie besuchte die Organisation Maiti Nepal, die sich um Überlebende von Menschenhandel und geschlechtsspezifischer Gewalt kümmert. Edward, der das internationale Programm des Duke of Edinburgh Awards unterstützt, traf junge Teilnehmer und besuchte beeindruckende Sehenswürdigkeiten wie die UNESCO-Weltkulturerbestätte Bhaktapur. Allgemein repräsentierte das Paar die enge Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und Nepal, die durch diese sechstägige Reise gewürdigt wird.

Sophie und Edward sind seit über 25 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Lady Louise Windsor (21) und James, Earl of Wessex (17). Sophie hat sich in den letzten Jahren als eine der fleißigsten Royals etabliert. Besonders ihre Arbeit in den Bereichen Geschlechtergerechtigkeit und Bildung hat ihr Respekt eingebracht. Ihr Ehemann engagiert sich leidenschaftlich in Projekten zur Jugendförderung. Die beiden gelten als bodenständiges Paar innerhalb der britischen Königsfamilie und haben sich über die Jahre einen Ruf als verlässliche Unterstützer der Monarchie aufgebaut – was sich auch in Momenten wie ihrem harmonischen Auftritt in Nepal zeigt.

Victoria Jones-Pool/Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward vor dem Buckingham Palast, April 2024

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward bei ihrer Hochzeit im Juni 1999

