Prinz William plant eine große Rolle für Herzogin Sophie

Prinz William (42) hat offenbar ehrgeizige Pläne für seine Tante Sophie Wessex (60), Herzogin von Edinburgh, wenn er eines Tages den Thron besteigt. Wie Insider der Sunday Times berichteten, soll die 60-Jährige, die als "geheime Waffe" der Royals gilt, eine Schlüsselrolle übernehmen. Sophie habe sich in der königlichen Familie nicht nur durch ihre diskrete Eleganz und ihren Charme, sondern auch durch ihr Engagement für schwierige, oft übersehene Themen wie sexuelle Gewalt in Konfliktgebieten und Geschlechtergleichheit verdient gemacht. Ihr enger Draht zu William sowie anderen hochrangigen Royals wie König Charles (76) und Prinzessin Kate (43) mache sie zu einer unverzichtbaren Stütze.

Als erfahrene Diplomatin war Sophie in den letzten Jahren immer wieder auf sensiblen Auslandsmissionen unterwegs, unter anderem im Kongo, im Irak, im Sudan und vor Kurzem in der Ukraine. Laut königlichen Experten schätzt nicht nur die britische Regierung ihre diplomatischen Fähigkeiten, auch William sieht sie als entscheidenden Faktor für die Zukunft der Monarchie. Jenny Bond, ehemalige BBC-Korrespondentin erklärte gegenüber OK!: "William wäre töricht, den Wert, den sie bringt, zu ignorieren." Besonders während Kates krebsbedingter Abwesenheit hat Sophie bewiesen, wie unterstützend sie sein kann: Neben der Übernahme von royalen Terminen half sie der Wales-Familie außerdem, indem sie Zeit mit deren Kindern verbrachte und ihnen Stabilität gab.

Gemeinsam mit ihrem Mann Edward (60) lebt die Herzogin seit Jahren im Schloss Bagshot Park in Surrey, einem Anwesen, das sie liebevoll gestalten. Die beiden feierten letztes Jahr ihr 25. Hochzeitsjubiläum, bei dem Sophie ihren Mann als "den besten Vater, den liebevollsten Ehemann und [...] besten Freund" würdigte. Trotz ihrer vielen royalen Pflichten bleibt Sophie ihrem bodenständigen und liebevollen Auftreten treu, was sie nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch beim Publikum so beliebt macht.

Anzeige Anzeige

Matthew Lloyd/ Getty Images Europe Sophie Wessex, Herzogin von Edinburgh und Prinz Philip beim Epsom Derby, Juni 2011, England

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William November 2024

Anzeige Anzeige