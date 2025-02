Prinz Edward & Herzogin Sophie verraten Geheimnis ihrer Ehe

Prinz Edward (60) und Herzogin Sophie (60) haben während ihrer sechstägigen Reise durch Nepal einen seltenen Einblick in ihre langlebige Ehe gegeben. Das Paar, das seit 25 Jahren verheiratet ist, zeigte sich bei einem Besuch der Godawari National Botanic Gardens besonders vertraut und ließ die Öffentlichkeit an ihren kleinen Neckereien teilhaben. Als sie von teilnehmenden Journalisten nach dem Geheimnis ihrer Beziehung gefragt wurden, antwortete Edward liebevoll: "Weil wir beste Freunde sind." Sophie stimmte zu und erklärte, dass ihr gemeinsamer Humor eine wichtige Rolle spiele: "Gerade beim Reisen, wenn man nicht weiß, was kommt, muss man lachen."

Neben ihrem persönlichen Austausch hatten die beiden Royals in Nepal ein umfangreiches Programm mit sozialen und ökologischen Schwerpunkten. Während Edward sich mit Jugendlichen traf, die am Duke of Edinburgh's International Award teilnehmen, widmete sich Sophie ernsthaften Themen wie dem Schutz von Frauen vor sexuellem Missbrauch und Ausbeutung, berichtet Hello!. In Gesprächen mit Organisationen wie Maiti Nepal unterstrich sie, wie wichtig es sei, diesen Frauen eine Stimme zu geben: "Wenn Leute in meiner Position solche Leute nicht vertreten, haben sie sehr wenig Stimme. Und sie sind so sehr verletzlich und in vielen Ländern gibt es nicht viel Hilfe für sie." Edward betonte ebenfalls, dass es ihnen wichtig sei, durch ihre Besuche die Arbeit lokaler Projekte ins Rampenlicht zu rücken.

Prinz Edward und Herzogin Sophie, die 1999 ihre Tochter Louise (21) und 2007 ihren Sohn James (17) bekamen, haben sich über die Jahre immer wieder durch ihre Bodenständigkeit und ihr Engagement hervorgetan. Sophie sprach einmal über ihre Beziehung, dass gemeinsame Aktivitäten und der Austausch über alltägliche Dinge für ihre Ehe unverzichtbar seien. Trotz ihres königlichen Status legen sie großen Wert auf Normalität in ihrem Familienleben, wozu auch die Erziehung ihrer Kinder zählt. "Unsere Verbindung ist immer stark geblieben, weil wir uns einfach darauf konzentrieren, einander zu unterstützen", ließ Sophie einst wissen.

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward im März 2023

Getty Images Prinz Edward, Lady Louise Windsor, Herzogin Sophie und James Viscount Severn

