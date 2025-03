16 Jahre: Sally Özcan bereut Trennung von Ex-Mann nicht

Im November 2023 sorgte die YouTuberin Sally Özcan (36), besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Sallys Welt, für große Bestürzung: Sie verkündete nach 16 gemeinsamen Jahren die Trennung von ihrem Mann Murat. Ihre Fans beschäftigt das Thema wohl immer noch: Auf Instagram wollte nun ein neugieriger Follower wissen, ob sie das Ehe-Aus bereue. "Nein", antwortet sie zunächst kurz und knapp, erklärt dann aber: "Ich 'bereue', dass ich es nicht schon früher getan habe."

Für sie sei die Trennung ein "langer, ewiger Kampf" gewesen, wobei "von Anfang an klar war, dass es dann doch zu nichts führt." Daher bereue sie es auf keinen Fall, den Schlussstrich gezogen zu haben, trauere aber "vielleicht ein paar Jährchen hinterher", die sie "im Leben verloren habe." Trotzdem stellt sie auch klar, dass alles zu "seiner richtigen Zeit war" und sie an der Trennung gewachsen sei.

Die Trennung verkündete Sally damals auf ihrem Instagram-Account. "Die letzten Jahre stand unsere Beziehung unter großem Druck, wir sind Eltern, waren Liebes- und Geschäftspartner, die Grenzen verschwimmen. Wir haben uns auseinandergelebt, sodass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert", schrieb sie in einer langen Erklärung. Mittlerweile scheint es in ihrem Privatleben aber wieder bergauf zu gehen. In einer Fragerunde im Dezember wollte ein Follower von der Bloggerin wissen, wie es derzeit um ihr Liebesleben steht. "Ich kann dazu sagen, dass ich aktuell sehr glücklich bin und es mir privat richtig gut geht", deutete sie damals kryptisch an.

Peter Back / Future Image / ActionPress Sally Özcan im Februar 2025

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Sally Özcan, Internetstar

