Sally Özcans Mann erfuhr aus der Zeitung von der Trennung!

Ließ Sally Özcan (35) ihren Noch-Ehemann etwa im Dunkeln über ihre Trennungsabsichten? Ende November gab die YouTuberin das Liebes-Aus mit ihrem Partner Murat bekannt – nach 16 Jahren Liebe. Als Grund nannte sie, dass die Eheleute sich auseinandergelebt hätten und ein Miteinander nicht mehr möglich sei. Murat schwieg bisher zu der Trennung. Jetzt äußert er sich zu dem Liebes-Aus – und erhebt Vorwürfe gegen seine Ex Sally!

Ganz emotional spricht der Unternehmer auf Instagram zu seinen Fans – teilweise rollen fast Tränen. "Es ist sehr abrupt zu Ende gegangen und ich muss selbst noch rausfinden, was da passiert ist", erklärt er. Murat habe nämlich gar nicht gemerkt, dass es in seiner Ehe kriselt! "Ich habe es selber über die Zeitung erfahren. Erst haben es die Geschäftspartner erfahren, einen Tag vorher, dann die Mitarbeiter, und die Bild-Zeitung hat es dann als Erstes rausgehauen", meint er. Erst danach habe Sally ihren Mann von der Trennung in Kenntnis gesetzt.

An die neue Situation hat sich Murat auch noch nicht gewöhnt. "Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es ist so ein krasser Schmerz", gibt er zu. Sally sei inzwischen in ihre eigene Wohnung gezogen – die gemeinsamen Kinder wechseln zwischen den Elternteilen hin und her: "Wichtig ist, dass es den Kids gut geht. Sie brauchen eine Mama und einen Papa und wir schaffen das auch zusammen, auch wenn es nicht einfach ist für niemanden."

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihrem Mann Murat

Wenzel, Georg Sally Özcan, Unternehmerin

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern

