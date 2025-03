Vor Trennung: Sally Özcan hat um ihre Ehe mit Murat gekämpft

YouTube-Star Sally Özcan (36) und ihr ehemaliger Partner Murat gingen seit 2007 gemeinsam durchs Leben. Schon nach rund sechs Monaten gaben sie einander das Jawort, schworen sich ewige Liebe. Doch im November 2023 folgte dann nach 16 Jahren die Trennung. Diesen endgültigen Schritt zu gehen, sei der Backfee nicht leichtgefallen. "Ich habe jahrelang um meine Ehe gekämpft und wollte, dass es klappt, aber am Ende war nichts mehr zu retten", gibt Sally im Interview mit Bunte zu verstehen. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Töchter und diesen habe die YouTuberin ein gutes Vorbild sein wollen. "In einer gesunden Partnerschaft wächst man miteinander, redet über alles und respektiert den anderen. Das war bei uns nicht so, und ich wollte meinen Töchtern das nicht länger so vorleben", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich hätte schon viel früher einen Schlussstrich ziehen sollen."

Diese Erkenntnis sei der Social-Media-Bekanntheit aber erst später gekommen. Trotz des vorherigen Kampfes um die Liebe und die Beziehung empfinde Sally die letztendlich eingetretene Trennung nicht als eine Fehlentscheidung, wie sie auch kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram betonte. "Nein", antwortete die 36-Jährige auf die Frage eines Followers, ob sie das Ehe-Aus bereue. Zudem ergänzte sie: "Ich 'bereue', dass ich es nicht schon früher getan habe."

Dass die Trennung für sie der richtige Schritt gewesen zu sein scheint, spiegelt sich auch in dem lebensfrohen Auftreten der Bäckerin wider. Zudem wurde in jüngster Vergangenheit auch des Öfteren spekuliert, ob Sally womöglich wieder in einer neuen, glücklichen Beziehung sei. So beantwortete sie beispielsweise im Dezember letzten Jahres die Frage eines neugierigen Fans zu ihrem Liebesleben mit den Worten: "Ich kann dazu sagen, dass ich aktuell sehr glücklich bin und es mir privat richtig gut geht." Zudem wird gemunkelt, dass es zwischen ihr und Sänger Max Giesinger funken soll. Doch das dementiert Sally im Bunte-Interview. "Max ist ein Kumpel, kommt aus meiner Gegend. Wir kochen auch mal zusammen, aber das war es schon", betont der Internetstar.

Anzeige Anzeige

Instagram / sallyswelt Sally Özcan im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sallyswelt Sally Özcan und Max Giesinger im Juni 2024

Anzeige Anzeige